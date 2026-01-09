三星電子の営業利益２０兆ウォン突破　韓国企業の四半期業績で初

三星（サムスン）電子が昨年第４四半期（１０～１２月）に、営業利益２０兆ウォンを計上した。韓国企業が四半期営業利益で２０兆ウォンを超えたのは初めてだ。三星電子は８日、連結基準で昨年第４四半期の暫定営業利益が２０兆ウォンだったと公表した。前年同期比２０８．２％増で、半導体スーパーサイクルがピークだった２０１８年第３四半期（１７兆５７００億ウォン）を上回る過去最高の四半期業績となった。この期間の売上高も９３兆ウォンと前年より２２．７％増え、国内企業として初めて四半期売上高９０兆ウォン時代を開いた。好調な第４四半期を受け、年間業績も改善した。昨年の年間売上高は３３２兆７７００億ウォン、営業利益は４３兆５３００億ウォンで、それぞれ前年比３０．９％と３２．７％増となった。三星電子の年間売上高が３３０兆ウォンを超えたのも今回が初めてだ。好業績の背景として挙げられるのが人工知能（ＡＩ）だ。グローバル企業がＡＩデータセンター投資を加速させたことで、メモリ半導体の供給不足が本格化した。三星電子は業界最大の生産能力を武器に、ＤＲＡＭやＮＡＮＤフラッシュ価格上昇の恩恵を受けた。今年もメモリ価格は上昇基調が続き、次世代高帯域幅メモリ（ＨＢＭ４）の販売も本格化することから、今年の営業利益が１００兆ウォンを超えるとの見方も出ている。エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「ＨＢＭ供給企業が生産拡大に動いている」とし、メモリ半導体好況が続くとの見通しを示した。業績発表直後、三星電子株は一時１株＝１４万４５００ウォンと史上最高値を付けたが、その後は利益確定売りが出て、前日比１．１３％安の１株＝１３万９３００ウォンで取引を終えた。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com