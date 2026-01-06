現代自動車の自律走行ロボット「モベッド」、ＣＥＳで最優秀革新賞

米ラスベガスで開催される世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」で、現代（ヒョンデ）自動車の自律走行モビリティロボット・プラットフォーム「モベッド」（写真）が、ロボティクス部門の最優秀革新賞を受賞した。現代自動車は５日、「米国消費者技術協会（ＣＴＡ）が革新性やデザイン、技術力などを総合的に評価して授与する革新賞において、４日（現地時間）に最高評価を受け、最優秀革新賞に選ばれた」と発表した。モベッドは、２０２２年のＣＥＳで現代自動車がコンセプトモデルを初公開した自律走行ロボット・プラットフォームだ。その後３年間にわたり関連技術の開発を進め、昨年１２月には日本で開かれた国際ロボット展示会（ｉＲＥＸ）で量産型モデルを初めて公開した。モベッドは、平面型の積載スペースに荷物を載せ、４輪で走行する自律走行ロボット。人工知能（ＡＩ）やＬｉＤＡＲ、カメラなどのセンサーを活用し、起伏の大きい路面でも積載スペースの水平や傾きを自在に保ったまま走行できる「偏心ホイール基盤ＤｎＬ（Drive to Lift）」機能が中核技術となっている。同社は「最大積載重量は５７キロ、最高速度は時速１０キロで、１回の充電で４時間の走行が可能だ。配送、物流、撮影など幅広い用途で活用できる」としたうえで、「今後もＡＩ基盤のロボット自律走行技術を継続的に高度化していく」としている。李沅柱 takeoff@donga.com