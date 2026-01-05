黄喜燦が１得点１アシスト　ウルバーハンプトン、２０試合目で初勝利

イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のウルバーハンプトンが、「黄牛」の異名を持つ黄喜燦（ファン・ヒチャン、３０）の１得点１アシストの活躍に支えられ、リーグ開幕から２０試合目で今季初勝利を挙げた。ウルバーハンプトンは４日、本拠で行われた今季ＥＰＬ第２０節のウェストハム戦で、３－０の快勝を収めた。最下位（２０位）に沈んでいたウルバーハンプトンは、３分け１６敗の後、ようやく白星を手にした。勝ち点は６で、１９位のバーンリー（勝ち点１２）との勝ち点差は依然として「６」。最前線で先発した黄喜燦は、前半４分、チームメートのジョン・アリアス（２９・コロンビア）の先制点をアシスト。左サイドのペナルティーエリア付近で相手ＤＦをかわし、左足で低いクロスを供給すると、逆サイドに走り込んだアリアスが右足でワンタッチシュートを決めた。黄喜燦は前半３１分、ＰＫのキッカーも務め、冷静にゴールネットを揺らした。リーグ戦での得点は、昨年８月のエバートン戦以来５カ月ぶりとなる。ウルバーハンプトンは前半４１分、マテウス・マネ（１９、イングランド）の追加点で試合を決定づけた。サッカーデータサイト「FotMob（フットモブ）」は、黄喜燦に両チーム最高の評価点８．４を与えた。ただ、黄喜燦は突発的な負傷でフル出場はならなかった。後半１４分に右脚の痛みを訴えて倒れ、２分後に交代となった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com