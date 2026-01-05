経済苦抗議の反政府デモで１６人死亡　イラン最高指導者「暴徒に屈しない」

深刻な経済難に抗議するイランの反政府デモが激化し、４日現在、少なくとも１６人が死亡したと、イラン・インターナショナルや英紙ガーディアン、ＡＰ通信などが伝えた。イランの最高指導者、ハメネイ師は、デモ参加者を「暴徒」と位置づけ、強硬対応を示した。外信によると、昨年１２月２８日に始まった抗議行動は、今月２日時点で全国３１州のうち２５州、約６０都市に拡大した。デモ参加者１５人と治安部隊員１人の計１６人が死亡し、少なくとも４４人が銃撃を受けて負傷。参加容疑で少なくとも１１９人が拘束されたという。２０２２年、ヒジャブ着用を拒んだ２２歳のマフサ・アミニさんが警察拘束中に死亡し、抗議が広がった「ヒジャブ反対」デモ以降、最大規模に発展しているとの見方もある。西部マレクシャヒでは、武装したデモ隊が警察署への突入を図り、治安部隊員１人とデモ参加者２人が死亡した。モスクが攻撃された事例もあったと地元メディアは伝えている。デモは、イラン通貨リヤルの価値がこの６カ月で５０％以上下落するなど、深刻な景気後退を背景に発生した。当初は商人が中心だったが、大学生らが加わり、次第に拡大。反政府色も強まり、「独裁者に死を」といった、ハメネイ師を直接批判するスローガンも登場した。ハメネイ師は、デモ開始から６日後の３日、国営放送に初めて姿を見せ、「抗議者とは対話すべきだが、暴徒と対話しても得るものはない」とし、「敵に屈することはなく、暴動を起こした者は元の位置に戻さねばならない」と述べた。さらに「敵に扇動、あるいは雇われた者が、商人の背後で政府に反対するスローガンを叫んでいる」と主張した。トランプ米大統領は２日、「イラン政府が平和的なデモ参加者に発砲し、殺害するなら、米国は彼らを救出しに行く」と述べ、介入の可能性を示唆。これに対しイランは「米国とイスラエルがデモを扇動している。中東に駐留する米軍を攻撃する」と反発した。柳根亨 noel@donga.com