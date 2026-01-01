新年を彩る一流クラシック、ソウル市内で相次ぐ

新年は、ピアニストのイム・ユンチャンをはじめ、趙成珍（チョ・ソンジン）らスター演奏家の公演から、海外の名門楽団の来日まで、クラシックの公演が豊富にそろう。とりわけ近ごろ「出演交渉の最優先」とされるイム・ユンチャンと趙成珍のスケジュールが発表され、関心が高まっている。イム・ユンチャンは、鄭明勳（チョン・ミョンフン）が指揮するドイツのドレスデン国立歌劇場管弦楽団（シュターツカペレ・ドレスデン）による１月の来日公演で協演し、シューマンのピアノ協奏曲を演奏する。５月６日にロッテ・コンサートホール、１２日に芸術の殿堂でピアノ・リサイタルも予定されている。６月１５日には、オーストリアの室内楽団カメラータ・ザルツブルクとモーツァルト・プログラムを披露する。バッハ・コレギウム・ジャパンの常任指揮者、鈴木優人と、ソプラノのイム・ソンヘが共演する予定だ。１１月８日には、芸術の殿堂コンサートホールで、マリン・オルソップ指揮のフィラデルフィア管弦楽団と協演する。趙成珍は５月５、６日に芸術の殿堂でミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団と協演する。７月にはロッテ・コンサートホールで室内楽公演（１４日）とリサイタル（１９日）も開く。趙成珍は、今年開館１０周年を迎えるロッテ・コンサートホールの「インハウス・アーティスト」に選ばれている。昨年に続き、海外の名門楽団の公演も相次ぐ。著名オーケストラ約２０団体が来日する。年初のドレスデン国立歌劇場管弦楽団公演を皮切りに、５月はミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団とウィーン交響楽団、６月はドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、９月はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の公演が予定されている。ソウル市立交響楽団、ＫＢＳ交響楽団、国立交響楽団も、スター指揮者や協演者を迎えて公演を行う。音楽監督ヤープ・ファン・ズヴェーデンのもとで創立７０周年を迎えたソウル市立交響楽団は、９日にロッテ・コンサートホールで、オーストリア出身の世界的ピアニスト、ルドルフ・ブッフビンダーと協演する。ＫＢＳ交響楽団は鄭明勳を第１０代音楽監督に迎え、国立交響楽団はロベルト・アバドを第８代音楽監督に選任し、新体制を整えた。大作オペラも注目される。ソウル市オペラ団は４月、古代バビロニア王国を題材にしたヴェルディの「ナブッコ」を、４０年ぶりに再演する。国立オペラ団は６月、ブリテンのオペラ「ピーター・グライムズ」を国内で初めて上演する予定だ。パク・ソンヒ記者 teller@donga.com