中国、ＡＩチップ自立を加速　「半導体でも間もなく『ディープシーク・モーメント』」

中国が人工知能（ＡＩ）モデルに続き、ＡＩ半導体でも米国と肩を並べる「ディープシーク・モーメント」が近く到来するとの見方が出ている。エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）が支配するＡＩチップ市場に中国が参入すれば、年初に中国のディープシークが低コストでチャットＧＰＴに匹敵する性能のＡＩモデルを投入したのと同様、少なからぬ衝撃をもたらすとの予測だ。米系大手投資銀行バークレイズのアジア太平洋株式トレーディング責任者のマット・トムス氏は２２日、ブルームバーグに「中国は半導体競争で（米国を）非常に速いペースで追い上げている」とし、「来年、遅くとも２０２７年ごろ、中国で安価で競争力のある半導体が生産されるディープシーク・モーメントが訪れても驚くことではない」と語った。最近、中国の半導体企業は相次いで資金調達を目的に新規株式公開（ＩＰＯ）に踏み切り、ＡＩチップの国産化を進めている。海外メディアや証券★業界によると、中国の画像処理半導体（ＧＰＵ）メーカーの摩爾線程（ムーア・スレッド）と沐曦集積回路上海（メタＸ）は、それぞれ今月５日と１７日に上海証券取引所に上場し、株価が急騰している。いずれも公募価格比で約５００％上昇している。ＧＰＵはＡＩの学習・開発に不可欠な装置で、現在ＮＶＩＤＩＡが世界市場の約９０％を握る。中国のＡＩ半導体自立の動きは、中国当局がＮＶＩＤＩＡの最新ＡＩチップ「Ｈ２００」の輸入を認めていないことからも読み取れる。米国はこれまで最新ＡＩチップの中国向け輸出を禁じてきたが、この措置がかえって中国の「半導体崛起」を早めるとの指摘を受けて最近、輸出再開を容認したが、中国政府はなお自国技術の自立を優先し、搬入承認を出していない。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com