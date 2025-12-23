現代自動車、来月のＣＥＳでＡＩロボティクスの将来像提示

現代（ヒョンデ）自動車グループは、来年１月に米ラスベガスで開かれる世界最大級のＩＴ・家電見本市「ＣＥＳ ２０２６」で、グループの将来を担う人工知能（ＡＩ）ロボティクスの全体像を示す。同社は２２日、展示テーマを「人類の進歩のためのパートナーシップ：ＡＩロボティクス、研究室を超えて生活へ」と定めたと発表した。研究室にとどまってきたロボット技術を、生活や産業の現場へ本格的に広げる狙いだ。１月５日（現地時間）のメディアデーでは、ロボットを産業現場や日常に組み込む具体的な商用化ロードマップを公開する。ボストン・ダイナミクスの次世代電動ヒューマノイド「アトラス」の実機デモも行われる。併せて、現代自動車グループは「ソフトウエア定義工場（ＳＤＦ＝Software Defined Factory）」戦略を提示する。ＳＤＦとは、データとソフトウエアを活用して工場運営の柔軟性と効率性を最大化する仕組みで、ロボットは単純作業にとどまらず、データの生成・実行主体として機能する。ロボットが収集したデータが運用ソフトに送られて学習され、高度化したソフトが再びロボットの性能向上につながる循環を描く。１月６～９日の展示期間中は、「アトラス」のほか、四足歩行ロボット「スポット（Ｓｐｏｔ）」、多目的モビリティ「ＭｏｂＥＤ」などを活用したデモンストレーションを毎時実施する予定だ。金在亨 monami@donga.com