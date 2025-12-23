バドミントン「女王」安洗瑩「私の全盛期はまだ来ていない」　ＳＮＳに投稿

「２０２６年は、さらに強くなった姿で戻ってくる」バドミントン女子世界女王の安洗瑩（アン・セヨン、２３）は、世界バドミントン連盟（ＢＷＦ）ワールドツアー・ファイナルズを制覇した直後、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）に「来年はもっと多くの記録を破りたい」と意気込みを記した。安洗瑩は今季１１度の優勝を重ね、ワールドツアー導入（２０１８年）以降、男女シングルスを通じて歴代最多勝利数タイを達成。シングルス最高勝率（９４．８％）、シングルス最高賞金額（１００万３１７５ドル）など、数々の記録を打ち立てた。輝かしいシーズンを終えた直後にも、さらなる高みを見据えている。来季最初の目標は、１月７日に開幕するマレーシア・オープン（スーパー１０００）のタイトル防衛だ。スーパー１０００は、ＢＷＦ主催大会の中で世界選手権に次ぐ格式を持つ４大会を指す。安洗瑩は昨年、マレーシア・オープン、全英オープン、インドネシア・オープンを制したが、最後のスーパー１０００大会である中国オープンは準決勝途中、膝の負傷で棄権した。来年は、ワールドツアー史上初となるスーパー１０００全冠制覇を狙う。続いて４月７日開幕のアジア選手権で「グランドスラム」達成に挑む。安洗瑩は２０２３年コペンハーゲン世界選手権、杭州アジア大会を制し、昨年のパリ五輪でも金メダルを獲得している。大陸別選手権であるアジア選手権を制すれば、カロリナ・マリンに続き、女子シングルスでは史上２人目のグランドスラムとなる。韓国勢では、朴柱奉（パク・チュボン）、キム・ムンス、金東文（キム・ドンムン）の３人が達成しているが、いずれも男子ダブルスでの記録だ。９月１９日からは愛知・名古屋アジア大会での連覇にも挑む。達成すれば、韓国のシングルス選手として男女を通じ初の２連覇となる。安洗瑩は「私はまだ若い。もっと良い結果を出せると思う。自分の全盛期は、まだ来ていない」と語り、自信をのぞかせた。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com