国政の中心、「政治１番地」鍾路へ　李大統領、月末にも青瓦台で執務開始

韓国大統領室は２２日、青瓦台・春秋館で初めて報道機関向けの会見を行った。同日から、すべての定例会見は青瓦台で行われる。李在明（イ・ジェミョン）大統領は今月末にも青瓦台で執務を開始する見通しだ。大統領室の正式名称もまもなく「青瓦台」に変わる予定だ。国政の中心は、３年７カ月ぶりに龍山（ヨンサン）時代に区切りを付け、「政治１番地」とされる鍾路（チョンロ）、そして大統領権威の象徴である青瓦台へと再び移ることになる。姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長は「大統領が本来いた場所、いるべき場所である青瓦台へ移転する」と述べてきた。●春秋館で記者会見開始大統領室の全恩秀（チョン・ウンス）副報道官は同日、春秋館２階の記者会見場で、大統領室の日程を伝える非公開の「モーニング・ブリーフィング」を行った。壇上には「大統領室」ではなく「青瓦台」のエンブレムが置かれた。龍山大統領室と異なり、青瓦台では大統領や参謀が執務する秘書棟・与民館と、記者が常駐する春秋館が約２００～３００メートル離れている。大統領室の移転により、鍾路区・光化門（クァンファムン）付近は再び最高権力が集まる場となる。大統領がいる青瓦台と首相がいる政府総合庁舎が近接する形だ。青瓦台の地は、朝鮮太祖４年（１３９５年）の景福宮（キョンボククン）創建以降、約６００年にわたり権力の中心であり続けた。日本統治期には朝鮮総督府が景福宮を庁舎として使用した。李承晩（イ・スンマン）元大統領は１９４８年の政府樹立後、この建物を「景武台」と名付け、大統領執務室と官邸として用いた。「青い瓦の家」青瓦台という名称は尹潽善（ユン・ボソン）元大統領が名付けた。８９年には盧泰愚（ノ・テウ）元大統領が新築し、現在の青瓦台の姿が整えられた。「政治１番地」と呼ばれる鍾路からは、尹潽善、盧武鉉（ノ・ムヒョン）、李明博（イ・ミョンバク）の３人の大統領が誕生している。中央選挙管理委員会は各種選挙資料で、鍾路区を常に１番に配置している。●与民館に大統領と３室長、主要首席が勤務大統領室は２８日までに青瓦台への移転を完了する計画で、すでに一部の首席室や秘書官室は青瓦台で業務を開始している李氏の執務室は本館と与民１館に置かれる。与民１館には秘書室長室、政策室長室、国家安保室長室も配置され、大統領と３室長が至近距離で意思疎通できるようにした。大統領の行事やメッセージを担う儀典秘書官室、演説秘書官室も同じ建物に入る。文在寅（ムン・ジェイン）政権の青瓦台では与民１館に大統領執務室と秘書室長室、政務首席室などが配置されたが、政策室長室と安保室長室がそれぞれ与民２館、与民３館に分散しており、リアルタイムの水平的疎通が難しいという指摘があった。大統領室によると、与民１館には主要首席秘書官も勤務する。禹相虎（ウ・サンホ）政務首席、ハ・ジョンウＡＩ未来企画首席、河駿坰（ハ・ジュンギョン）経済成長首席らだ。対野党・国会対応や人工知能（ＡＩ）強国構想を重視する姿勢がうかがえる。大統領室関係者は「討論を好む李大統領が、３室長や主要首席と最も近い場所で意思疎通し、効率的に執務することが狙いだ」と説明した。大統領室の正式名称も「青瓦台」に原状復帰する。龍山時代には「統室」「龍山」などと呼ばれていた。今後は青瓦台（Blue House）の略称である「ＢＨ」「青」「瓦台」などと呼ばれる見通しだ。パク・フンサン記者 ユン・ダビン記者 tigermask@donga.com · empty@donga.com