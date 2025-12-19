トランプ氏「次期ＦＲＢ議長を近く指名、大幅利下げの人物」

トランプ米大統領は１７日（現地時間）、米中央銀行にあたる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に、「金利を大きく引き下げる人物を近く指名する」と述べた。来年５月に任期が満了するジェローム・パウエル議長の後任に、利下げに前向きな人物を起用する考えを改めて強調した。ＦＲＢは政策金利の決定やドル供給を通じ、世界の金融市場に大きな影響を及ぼす。相次ぐ利下げの発言を受け、ＦＲＢの独立性が損なわれるとの懸念が強まる中、ケビン・ハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長、ケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事、クリストファー・ウォラーＦＲＢ理事らが有力候補として取り沙汰されている。トランプ大統領は同日、ホワイトハウスでの国民向け演説で、「新年初めから住宅ローン（モーゲージ）の返済負担は、さらに軽くなる」と語った。利下げ支持の人物を議長に指名すれば、来年、国民が利下げを実感できると自信を示した。実際、候補者と目される人物も利下げに前向きな姿勢を示している。ウォラー理事は１８日、トランプ大統領との面会を数時間後に控え、「政策金利を最大１％ポイント、さらに引き下げる余地がある」と述べた。トランプ大統領は今月２日には、ハセット委員長を有力候補として紹介した。第１次トランプ政権で大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）委員長を務め、第２次政権では法人税減税を主導するなど、トランプ経済政策の代弁者とされる。ハセット氏は「もし自分が今ＦＲＢを運営しているなら、直ちに利下げする」と発言している。ただ、政権内には、その強い「親トランプ」色を問題視し、議長起用に反対する声もある。金聖模 mo@donga.com