北中米Ｗ杯の優勝賞金７３９億ウォン　総額９６８０億ウォンで史上最大

２０２６年の北中米ワールドカップ（Ｗ杯、米国・メキシコ・カナダ共催）が、サッカー史上最大の「賞金大会」となる。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１７日（現地時間）、カタール・ドーハで開かれたインターコンチネンタル杯決勝を前に評議会を開き、来年のＷ杯の賞金総額を６億５５００万ドル（約９６８０億ウォン）とすることを決めた。従来、過去最大だった２０２２年カタール大会（４億４０００万ドル）より４８．９％増えた。ジャンニ・インファンティーノＦＩＦＡ会長（５５）は「今回のＷ杯は、世界サッカー共同体への財政的分配の面でも画期的な大会になる」と語った。ＦＩＦＡはＷ杯開催ごとに、４年を１期として収入を決算しており、２０２３年から来年までに総額１３０億ドルの収入を見込む。前期の７６億ドルに比べ、７１．１％の増加となる。ただし、出場国数が３２から４８へと５０％増えたのに比べると、賞金の伸びはそれを下回った。ユース大会の新設や、紛争を抱える地域協会への「回復基金」支援が影響した。ＦＩＦＡはその代わり、「選択と集中」でＷ杯賞金を引き上げた。今大会の優勝国は、カタール大会で優勝したアルゼンチンが受け取った４２００万ドルより１９．０％増の５０００万ドルを手にする。１６強進出国への賞金も、カタール大会の１３００万ドルから１５００万ドルへと１５．４％増え、増加幅では２番目となった。一方、グループリーグ敗退国の賞金（９００万ドル）は、カタール大会から据え置かれた。ＦＩＦＡは前回同様、全出場国に大会準備費として１５０万ドルを支給する。本大会出場国は、最低でも１０５０万ドル（約１５５億ウォン）を受け取れる計算だ。洪明甫（ホン・ミョンボ）韓国代表監督が目標に掲げる８強進出を果たせば、計２０５０万ドルを獲得することになる。韓国はメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ（ＰＯ）パスＤ（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者とともにＡ組に入った。初戦は来年６月１２日、メキシコ・グアダラハラのアクロン・スタジアムで、欧州ＰＯパスＤの勝者と対戦する。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com