SHINeeのキー、「自宅で違法診療」認め活動休止

人気アイドルグループ「シャイニー（SHINee）」のメンバー、キー（本名キム・ギボム、３４）が、いわゆる「注射おばさん」と呼ばれるＡ氏から違法な医療行為を受けていたことを認め、活動休止を発表した。キーは、タレントのパク・ナレ（４０）が医療機関ではない場所で点滴を受けている写真が公開された後、関連疑惑が浮上していた。所属事務所ＳＭエンタテインメントは１７日、正式に声明を発表し、「キーは知人の紹介で、Ａ氏が勤務していたソウル市内の病院で初めて★彼を医師として知った」と説明した。そのうえで、「以降、その病院で診療を受けてきたが、病院を訪れるのが難しい場合、自宅で数回診療を受けたことがある」とし、疑惑の事実関係を認めた。ＳＭはさらに、「（キーは）Ａ氏を医師だと認識しており、相手からも特段の説明がなかったため、問題になるとは思わなかった」としたうえで、「最近の騒ぎを通じて、医師ではなかったことを知り、大きな混乱に陥っている。自身の無知を深く反省している」と伝えた。キーは声明で、「今回の事案の重大性を認識し、予定されていたすべてのスケジュールを取り消し、出演中の番組から降板する」とし、「多くの方々にご心配をおかけしたことを心よりお詫び申しあげる」と謝罪した。これに伴い、レギュラー出演していたｔｖＮ「驚きの土曜日」や、ＭＢＣ「ナ・ホンジャ・サンダ（私は一人で暮らしている）」などからの降板が見込まれている。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com