金輸入が急増、通貨危機時の１９９７年を上回る

今年の韓国の金輸入が、国際通貨基金（ＩＭＦ）から支援を受けた通貨危機の１９９７年を上回ったことが分かった。世界的に安全資産を好む傾向が強まっているうえ、個人投資家による金上場投資信託（ＥＴＦ）への投資が拡大し、金融機関の金購入量が増えたためとみられる。韓国国内の金価格が海外より高く形成される、いわゆる「キムチ・プレミアム」も影響しているとされる。１０日、産業通商資源部（産業部）によると、今年１～１１月の累計金輸入額は７３億３０００万ドル（約１０兆７８００億ウォン）で、昨年の金輸入額（２５億４０００万ドル）の約３倍に急増した。これは通貨危機が表面化した１９９７年の輸入額（６５億１０００万ドル）を上回る規模だ。特に直近２カ月の金輸入は、今年の累計輸入額の４９％に達するほど集中している。金輸入額は１０月（２１億ドル）、１１月（１４億６０００万ドル）にそれぞれ前年同月比８０３％、４６８％と急増した。産業部は、金ＥＴＦ投資の増加が金輸入を押し上げたと分析している。個人投資家の金ＥＴＦへの資金流入が増えれば、運用会社はその９９％以上を現物の金購入に充てるためだ。これは金現物価格の変動率とＥＴＦ資産総額の変動率を一致させるための措置である。実際、代表的な金ＥＴＦ商品の資産総額は、今年に入って大きく増加した。韓国投信のＡＣＥ ＫＲＸ金現物ＥＴＦは、昨年１２月時点で６２００億ウォンだったが、今年１１月には３兆ウォンを超えた。未来（ミレ）アセット資産運用のＴＩＧＥＲ ＫＲＸ金現物ＥＴＦも、今年６月の５００億ウォンから、わずか５カ月で９０００億ウォンへと膨らんだ。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com