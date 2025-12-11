三星ＳＤＩのＥＳＳ向けＬＦＰ電池、米国で２兆ウォン規模の受注　大型契約は初

三星（サムスン）ＳＤＩが、２兆ウォン台規模のエネルギー貯蔵装置（ＥＳＳ）向けリン酸鉄リチウム（ＬＦＰ）電池の供給契約を獲得した。三星ＳＤＩがＬＦＰ電池を大規模に受注するのは今回が初めてだ。三星ＳＤＩは１０日、米国の大手エネルギーインフラ開発・運営企業とＥＳＳ用ＬＦＰ電池の供給契約を締結したと明らかにした。２０２７年から約３年間にわたり供給する予定で、契約規模は２兆ウォンを大きく上回る水準だという。三星ＳＤＩは、米国内工場の一部ラインを転換し、ＬＦＰ電池を生産する計画だ。ステランティスと共同建設して稼働中のインディアナ州工場の一部ラインを、ＥＳＳ用ＬＦＰ生産体系に切り替える方針である。ＥＳＳとは、電力を蓄えるシステムで、発電量が不規則な太陽光などの再生可能エネルギーを補完する設備として注目される。特に人工知能（ＡＩ）時代のデータセンターにおける電力不足を緩和する手段として、需要が高まっている。ＥＳＳ市場は、韓国企業が強みを持つ三元系（ＮＣＭ・ＮＣＡ）よりも、中国企業が特化したＬＦＰが主流を占めている。ＬＦＰ電池が、三元系電池より安全性と経済性に優れているからだ。グローバル調査機関ブルームバーグＮＥＦ（ＢＮＥＦ）によると、世界のＥＳＳ市場ではＬＦＰが９０％以上を占めている。ＬＦＰ開発に後発で参入した韓国３社は、昨年から本格的な成果を挙げている。バッテリー業界はＡＩ産業の発展に加え、電気自動車市場の「キャズム」（需要低迷）でＥＳＳ市場の攻略が急務となっている。ＬＧエナジーソリューションは昨年３月、太陽光企業ハンファキューセル米国法人との１兆ウォン台の契約を皮切りに、大口のＥＳＳ受注を相次いで確保した。今年８月にはテスラと６兆ウォン規模のＥＳＳ電池供給契約を締結した。ＳＫオンも９月、米再生可能エネルギー企業フラットアイアンと最大２兆ウォン規模のＥＳＳ電池供給契約を結び、初のＥＳＳ受注に成功した。いずれもＬＦＰ電池で、今回の三星ＳＤＩの受注により、国内３社がそろって追撃の足掛かりを築いたとの評価が出ている。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com