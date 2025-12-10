トランプ大統領、中国へＮＶＩＤＩＡのＨ２００チップ輸出を許可

米国が、ＮＶＩＤＩＡの高性能人工知能（ＡＩ）チップ「Ｈ２００」の中国向け輸出を許可することを決めた。強力な中国向け半導体規制が、かえって華為（ファーウェイ）など中国企業の半導体技術自立を早めているとの判断が働いたものとみられる。８日（現地時間）、ドナルド・トランプ米国大統領は自身のソーシャルメディア「トゥルースソーシャル」に、「米国が強力な国家安全保障を維持するという条件で、ＮＶＩＤＩＡのＨ２００製品の中国向け出荷を許可することを習近平中国国家主席に通知した」とし、「習主席は前向きに反応した」と明らかにした。トランプ氏はまた、「（Ｈ２００売上の）２５％は米国に支払われる」とし、「この政策は米国の雇用を支え、米国製造業を強化し、米納税者に役立つ」と強調した。これまでＮＶＩＤＩＡが中国に販売できた製品は、低仕様ＡＩチップのＨ２０に限定されていた。今回の措置により、ＮＶＩＤＩＡはＨ２０より性能の高い高仕様製品を中国へ輸出できる道が開かれた。今回の決定が、三星（サムスン）電子、ＳＫハイニックスなど韓国企業に肯定的な影響を及ぼすとの見方も出ている。Ｈ２００は、これらの企業が生産する高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）ＨＢＭ３Ｅを使用して製造される。イ・ミンア記者 omg@donga.com