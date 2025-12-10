新作小説『ハルメ』を刊行した黄晳暎氏「世の万事は関係の循環」

「結局、世の万事は循環するという悟りを今回の小説に込めたかった」小説家の黄晳暎（ファン・ソギョン）氏（８２）は９日、ソウル中区で新刊『ハルメ』の刊行を記念して懇談会を行った。長編小説『ハルメ』は、昨年国際ブッカー賞最終候補に選ばれ話題となった『鉄道員三代』（２０２０年）以来、５年ぶりに発表する新作だ。小説は、歴史の渦の中でも粘り強く生き残ったエノキ「ハルメ」を中心軸に、韓半島６００年の叙事を扱う。背景は古木のエノキの視線に沿って１４世紀の朝鮮建国直後から、さまざまな対立が渦巻いた近現代までを網羅する。実際に全羅北道群山（チョンラプクト・グンサン）の下梯（はジェ）村にある樹齢６００年のエノキから着想を得たという。黄氏はエノキを取り巻く歳月が「直線的な歴史ではなく、縁と関係の循環」である点を強調した。「パンデミックを経験し、生と死について多く考えました。すべての関係は循環し、カルマ（業）は絶えず変化し継承されると感じました」小説には、それぞれ深い事情を持つ人物たちが登場し、絶望の中でも失われなかった希望と連帯の価値を語る。黄氏は「開発事業によって消えゆく運命に置かれたエノキ、そしてその木と共に過ごした６００年、民衆の人生を描きたかった」と述べた。イ・ジユン記者 leemail@donga.com