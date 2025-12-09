ＬＧエナ、メルセデス・ベンツに２兆ウォン規模の電池を追加供給

ＬＧエナジーソリューションが、メルセデス・ベンツＡＧと２兆ウォンを超える電気自動車（ＥＶ）用バッテリーの供給契約を締結した。ＬＧエナジーソリューションは昨年と今年の２年間で、ベンツ１社だけから約２５兆ウォン相当の供給契約を受注したことになる。世界のＥＶ市場で、中国メーカーが価格競争力を武器に躍進する中、ＬＧエナジーソリューションが相次ぎ大口受注を確保し、ＥＶ用バッテリー市場で存在感を強めている。●ベンツの中低価格帯車種向け電池も供給８日、金融監督院の電子公示によれば、ＬＧエナジーソリューションはベンツと契約額２兆６０１億ウォンのＥＶバッテリーの供給契約を結んだ。これはＬＧエナジーソリューションの昨年の売上高（２５兆６１９５億ウォン）の８％に相当する。契約期間は２０２８年３月から２０３５年６月までの約７年間で、欧州と北米に納入される。ＬＧエナジーソリューションとベンツの初契約は昨年１０月。北米およびその他地域で総５０．５ＧＷｈ規模の供給契約（推定７兆～８兆ウォン）が締結された。今年９月には米国と欧州でそれぞれ７５ＧＷｈと３２ＧＷｈのバッテリー供給契約を結び、総額１５兆ウォン規模と推定される大口受注だった。ＬＧエナジーソリューションは今回の契約について、「顧客との協議により、公示内容以外は確認できない」としたが、業界では今回供給される製品が中低価格帯ＥＶ向けのバッテリーになるとの見方が出ている。ＬＧエナジーソリューションは、標準型・中低価格帯車種向けに高電圧ミッドニッケル（Ｍｉｄ－Ｎｉ）パウチ型電池やリン酸鉄リチウム（ＬＦＰ）電池などを供給している。メルセデス・ベンツは今年９月、２０２７年までに４０車種以上の新型ＥＶを投入する大規模電動化戦略を発表し、特に中小型ＥＶラインアップを大幅に拡張すると強調した。両社がこれまで結んだ３件の大口契約により、ベンツはハイエンドＥＶ向けバッテリー「４６シリーズ」の供給量をすでに確保している。４６シリーズは、直径４６ミリ、高さ８０～１２０ミリ規格の次世代円筒型電池で、高出力・高性能が求められるプレミアムＥＶに主に使用される。●中国の躍進下で「ＬＧ－ベンツ同盟」強化今回の契約をめぐり電池業界では、「価格を武器に中国勢が席巻していた世界ＥＶ市場で、シェアを取り戻す転換点になる」との期待が出ている。２日発刊のＳＮＥリサーチ資料によると、世界市場シェア１、２位は中国のＣＡＴＬとＢＹＤで、今年１～１０月はそれぞれ３８．１％と１６．９％。いずれも昨年より伸びた。一方、同期間のＬＧエナジーソリューション（１１．１％→９．３％、３位）、ＳＫオン（４．６％→４％、６位）、三星（サムスン）ＳＤＩ（３．８％→２．７％、８位）など韓国勢はシェアを落としている。この流れの中、自動車メーカーへの安定的供給確保は韓国電池企業の最重要課題となっている。メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス会長は先月韓国を訪れ、ＬＧグループ首脳と会談し、「ＬＧとベンツは革新、品質、そして持続可能性に基づくビジョンを共有している」と強調した。イ・ミンア記者 omg@donga.com