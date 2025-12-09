人口２０人に１人が多文化・外国人

昨年、韓国内の多文化・外国人人口の割合が初めて２７０万人を超え、総人口の５％を突破した。人口２０人に１人が移民１・２世や外国人であることを意味する。国家データ処が８日に発表した「２０２４年移住背景人口統計」によると、昨年１１月時点の移住背景人口は１年前（２５８万１千人）より１３万４千人増加した２７１万５千人となった。同期間の総人口の割合は４.９８％から５.２４％へ上昇した。移住背景人口とは、自身または両親のうち少なくとも１人が移住背景を持つ人で、長期滞在外国人、帰化した韓国籍者、移民２世などの合計で算出される。８１.９％が１５〜６４歳の生産年齢人口で、急速に高齢化する国内労働市場に活力を与えているとの評価だ。データ処人口総調査課のキム・ソヨン課長は、「移住背景人口のうち３０代が２４.３％で最も多く、２０代２１.０％、４０代１５.４％の順」とし、「総人口の生産年齢人口が７０.０％、高齢人口が１９.５％であるのに比べ、年齢構成が若い」と説明した。移住背景人口のうち２０４万３千人（７５.２％）は韓国に３カ月以上滞在する外国人だった。長期滞在外国人の数は前年より５.６％増加した。残りの６７万２千人（２４.８％）は帰化者や親の一方が外国籍である移民２世などの韓国籍者で、こちらも前年より４.１％増加した。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com