ジェニーとチェヨンのアルバム、ローリングストーン「今年のベストアルバム１００」に

米音楽専門誌ローリングストーンが選んだ「２０２５年のベストアルバム１００」に、BLACKPINKのジェニー（写真）とＴＷＩＣＥのチェヨンのソロアルバムがランクインした。３日（現地時間）ローリングストーンが公開したリストによると、ジェニーの初のソロフルアルバム「ルビー（Ｒｕｂｙ）」と、チェヨンの初のソロフルアルバム「リル・ファンタジー（LIL FANTASY） vol.1」がそれぞれ２９位と８６位に入った。ローリングストーンはジェニーの「ルビー」について、「２０００年代と２０１０年代のＲ＆Ｂ風ポップのアイデアに深く依存しながらも、ときに興味深い方法で現代化した」とし、「ジェニーは甘いポップＲ＆Ｂの中心を掌握する驚くべき能力を示した」と評価した。そのうえで「このアルバムにインスピレーションを与えたアーティストがいるとすれば、ポップスターのリアーナだ」とし、「２０１６年の名盤『ＡＮＴＩ』でリアーナが見せた自己省察の第２世代を想起させる瞬間を披露している」と称賛した。チェヨンのアルバムについては、「長年の友を失い、許し、独自の自我を受け入れていく過程を歌詞に込め、シンガーソングライターとしてのチェヨンが夢幻的な歌で表現した」と説明。さらにローリングストーンは「チェヨンは小さな夢を現実へ変えつつあるが、今後さらに成長する余地を残した、まだ完成途上の作品であることを示している」と期待感を示した。キム・テオン記者 beborn@donga.com