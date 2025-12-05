女子中高生、週末は１日７時間スマホ使用、「１日１時間以上運動する」８.５％

韓国の女子中高生は週末に１日平均約７時間、男子生徒は６時間以上スマートフォンを使用することが分かった。平日でも４時間を超えて使用している。就寝時間や授業時間を除けば、事実上１日の半分ほどスマートフォンを手にしていることになる。一方で、１日１時間以上運動する割合は女子生徒の場合１０人に１人にも満たない。スマートフォンの使用時間が長くなり、運動量が減る生活習慣の変化が続いている。４日、疾病管理庁の２０２５年青少年健康行動調査によると、週末１日のスマートフォン使用時間は男子生徒３６３.３分（６時間３分）、女子生徒４２４分（７時間４分）となった。特に女子生徒の週末１日スマートフォン使用時間は１年前より１７.５分増加した。週末２日間だけで約１４時間をスマートフォンに費やすことになる。平日のスマートフォン使用時間は、男子生徒が２５３.９分（約４時間１４分）、女子生徒が２９３.２分（約４時間５３分）だった。授業中にはスマートフォンをあまり使わないことを考えると、自由時間に週末より平日に使用が少ないとは言い難い。青少年がスマートフォンで最も多く利用するのは、インスタグラムなどＳＮＳやユーチューブなどの動画視聴だ。科学技術情報通信部が昨年実施したスマートフォン依存実態調査によると、１０～１９歳の青少年は映画・ＴＶ・動画、メッセンジャー、ゲームの順に多く利用していると調査された。疾病庁関係者は「スマートフォン使用時間には余暇だけでなく、動画講義の視聴など学習目的の使用も含まれる。ただ女子生徒はスマートフォンを通じたネットワーキングに時間をより多く使うようだ」と述べた。身体活動は減少した。１日１時間、週５日以上身体活動を行った割合は男子生徒２４.４％、女子生徒８.５％で、前年よりそれぞれ０.６ポイント、０.４ポイント減少した。身体活動実践率はコロナ禍の２０年、社会的距離の確保などで最低値を記録した後、徐々に増加傾向だったが、５年ぶりに再び減少した。チョ・ユラ記者 jyr0101@donga.com