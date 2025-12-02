ショートトラックのイム・ジョンオンとキム・ギルリ、並んでワールドツアー金メダル

「怪物スケーター」イム・ジョンオン（１８）と「ランボルギルリ」キム・ギルリ（２１）が、五輪シーズン最後のワールドツアーで並んで金メダルを首にかけた。イム・ジョンオンは１日、オランダのドルトレヒトで行われた２０２５〜２０２６国際スケート連盟（ＩＳＵ）ショートトラック・ワールドツアー第４戦男子１０００メートルで１分２５秒８７７のタイムで優勝した。シニア舞台デビュー戦だった第１戦男子１５００ｍに続く個人２つ目のワールドツアー金メダルだ。イム・ジョンオンは「初戦優勝後は調子が良くなかった。五輪前に自分の力を示せる最後の機会だったが、優勝できてうれしい」と語った。キム・ギルリは続く女子１５００ｍで２分２６秒３０６のタイムで最初にフィニッシュラインを駆け抜けて歓喜した。第３戦に続きこの種目２大会連続優勝だ。同種目第２戦の王者だったチェ・ミンジョン（２７）はこの日、銅メダルを獲得した。イム・ジョンオン、キム・ギルリ、チェ・ミンジョンはファン・デホン（２６）とともに出場した混合２０００ｍリレーでも銅メダルを加えた。来年２月にイタリアのミラノ・コルティナダンペッツォで冬季五輪が開かれるため、今シーズンのワールドツアーは第４戦で幕を閉じた。韓国は今シーズン、金９個、銀８個、銅４個でフィニッシュし、カナダ（金１５個、銀７個、銅９個）に次いで総合２位だった。男女総合１位選手に贈られるクリスタルグローブも、カナダのウィリアム・ダンジノ（２４）とコートニー・サロー（２５）の手に渡った。韓国は最近２シーズン連続でクリスタルグローブと縁がなかった。昨シーズンはハルビン冬季アジア大会出場のため第５戦に参加できず、今シーズンは全戦出場しながらも総合１位選手を出せなかった。一方、ＩＳＵは１２日までの成績を基に、来年の五輪出場枠数（最大３枠）を各国連盟に通知する予定だ。韓国は弱点種目である男女５００ｍで出場枠がそれぞれ２枠にとどまる可能性が高い。韓国は２０２２年北京五輪でも男女５００ｍに２人ずつ出場した。韓国代表チームは２日に帰国し五輪体制へ移行する。キム・ギルリは「韓国はいつも五輪に強いチームだ」とし、「自信はあるが完璧はないので、もっと練習を重ねたい」と語った。任寶美 bom@donga.com