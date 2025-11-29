ＡＩ「クリック」の時代、速度戦に勝つ準備はできているか



２２日、京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）で、カカオインパクトとブライアンインパクトが主催した「人工知能（ＡＩ）ＴＯＰ１００」競技大会が、情報技術（ＩＴ）業界で話題となった。ＡＩを扱う実力を競うということで、日頃から「生成型ＡＩツールを多少扱っている」という人々の関心が集まった。



出題された問題はこうだ。「無責任に去った前任者。彼のデジタル痕跡を手掛かりに、１日で業務の現状を把握し、引き継ぎ文書を完成させよ」。日常で十分起こり得る状況への対処法だった。



注目すべきは、この大会の本選参加者１００人のうち、半数以上が非開発者だったことだ。先月行われた予選には、自営業者、消防官、農家、プロデューサー、警察官もいたという。数年前まで同種の問題解決型大会「ハッカソン」が開発者の舞台だった頃とは様変わりした。



「クリック」の時代はすでに始まっている。「クリック」は、ＡＩで誰もが簡単かつ迅速に望むものを作り出せるという意味の新造語だ。大量生産的に雑に作るという否定的な意味で使われることもあるが、非開発者でも数回のクリックとプロンプト（指示文）だけで簡単なアプリを作り、活用できる時代が到来したことは明らかだ。人々はこうした動きを「バイブコーディング」（一般言語で対話するようにコーディングすること）という洒落た名前も付けた。



本当に誰にでも可能なのだろうか。１８日にグーグルが公開した「ジェミナイ３」にプロンプトを投げてみた。オープンＡＩのチャットＧＰＴを脅かすとされる最新モデルだ。「メモ、Ｔｏ Ｄｏリスト、生成型ＡＩチャット画面で構成された業務支援アプリを作ってほしい」という内容だった。プロンプトの長さは３４３字。ジェミナイは約１分考えた後、少し難しい用語を並べ、様々な指示を出し始めた。



ジェミナイの指示どおりにファイルを作り、与えられたコードをそのままコピーして貼り付けた。些細なエラーで４回ほどやり取りが続いた後、すぐ使えるアプリが完成した。望んだ機能は９９％動作した。ここまでにかかった時間はぴったり１時間。細かな調整まで終えると、さらにちょうど１時間。自分に必要な機能だけを入れたアプリなので満足度が低いはずもなく、実際に業務に活用している。



ジェミナイ３の性能に驚いたのは私だけではない。２４日（現地時間）米ニューヨーク証券取引所で、グーグルの親会社アルファベットの株価は６.３％上昇した。同日のナスダック指数は２.７％上昇し、これは「ジェミナイ３効果」と分析された。



「クリック」の速度を支える生成型ＡＩの発展速度は驚異的だ。ＩＴ業界では「ついていくのがやっとというほど技術進歩が速い」という声が聞かれる。



では、韓国の状況はどうか。４年ぶりに「科学技術関係長官会議」が再開され、ＡＩ民生１０大プロジェクト推進案などが議論されたのは幸いだ。しかし政府主導事業は、実効性とスピードの面で懸念が指摘されることが多い。李在明（イ・ジェミョン）大統領は最近の国会施政演説で、「２０２６年予算案はＡＩ時代を開く最初の予算だ」と述べた。ＡＩ技術の発展が米中二極体制で息つく間もなく進む状況の中、我々も「クリック」に匹敵する迅速さを示すべき時だ。

