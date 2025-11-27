９月の出生数２万２３６９人、過去５年で最多

今年１～９月に生まれた赤ちゃんの数が１９万人を突破した。同期間としては１８年ぶりの最大幅の増加となった。２６日、国家データ庁が発表した「９月の人口動向」によると、今年９月の出生数は２万２３６９人で、前年（２万５８９人）より８．６％増加した。９月基準では、２０２０年９月（２万３４９９人）以来、最も多い数値である。同月の合計特殊出生率（女性１人が生涯に産むと予想される平均出生数）は０．８５人で、前年より０．０６人上昇した。１～９月累計の出生数は１９万１０４０人で、前年同期（１７万８５５２人）より１万２４８８人増え、２００７年（３万１２５８人）以来、同期基準で１８年ぶりに最も大きな増加幅となった。出生数は、昨年７月から１５カ月連続で増加している。今年は６月（１万９９５３人）を除いて一貫して２万人台を維持している。昨年後半から続く出生増の傾向と婚姻件数などを考慮すると、今年の年間出生数は前年（２３万８３１７人）を上回る可能性が高いと見られている。特に３０代の出産率が着実に伸びている。第３四半期の母親の年齢別出生率（該当年齢の女性１０００人当たりの出生数）は、３０代前半（３０～３４歳）と３０代後半（３５～３９歳）がそれぞれ２．４人と５．３人が増加した。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com