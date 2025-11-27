国防研「北朝鮮の核兵器は最大１５０発」　インド級の核保有国水準

北朝鮮が現在、最大で１５０発の核兵器を保有しており、２０３０年には約２００発、４０年には約４００発まで保有するという見通しが示された。北朝鮮が「事実上の核保有国」であるインドやパキスタンに匹敵する核弾道をすでに保有しているという主張だ。この主張が事実と確認されれば、非核化への懐疑論が一段と強まり、米朝間の核軍縮交渉に弾みがつくとの観察が流れている。韓国国防研究院（ＫＩＤＡ）核安保研究室のイ・サンギュ室長は２６日、ソウル龍山区（ヨンサンク）の国防コンベンションで開かれた「２０２５年北韓軍事フォーラム」で、今年時点の北朝鮮の核兵器推定保有量は１２７〜１５０発（ウラン弾１１５〜１３１発、プルトニウム弾１５〜１９発）と主張した。これは国内外研究機関が推定してきた保有量の２〜３倍に当たる。米議会調査局（ＣＲＳ）やストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は、現在の北朝鮮の核弾頭保有量を５０発前後と推定している。イ氏は「北朝鮮は核物質生産能力を拡大するため、関連施設の増設・新設を進めている」とし、「寧辺（ヨンビョン）や降仙（カンソン）などのウラン濃縮施設の増加を反映させた」と説明した。北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は２３年初めの党中央委員会全員会議で「核弾頭保有量を幾何級数的に増やす」と指示した。その後、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は８月の報告書で、寧辺にウラン濃縮施設と推定される建物が新設され、これを活用した濃縮活動が拡大する可能性があると指摘した。イ氏は、ウラン弾の保有量は３０年に最大２１６発、４０年に３８６発、プルトニウム弾は３０年に２７発、４０年に４３発まで増えると予想した。総核兵器推定量は３０年最大２４３発、４０年には４２９発に達するとの推定だ。北朝鮮の原子力潜水艦について、イ氏は「原子炉や戦闘体系などの主要下部体系と装備が完全には搭載されていない可能性が高い」と分析した。濃縮度２０％以上の原潜用小型原子炉の開発には１０年以上かかるとし、ロシアが５千〜６千トン級潜水艦の設計・建造技術などを一部提供または支援する可能性があると主張した。尹相虎 ysh1005@donga.com