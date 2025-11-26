１１年の歳月、セウォル号の教訓を忘れた韓国



済州道（チェジュド）と全羅南道木浦（チョルラナムド・モッポ）を結んでいた大型旅客船Ｓ号の船長のキム氏は、セウォル号惨事の翌年である２０１５年、あるメディアのインタビューに応じた。テーマは、船長としてどれほど安全に気を配っているかだった。セウォル号に何度も言及した彼は「問題のあるところこそ船長がいるべき場所だ」と言い、「（Ｓ号が就航してから）危険な瞬間はなかった」と語った。Ｓ号はセウォル号とは違う、と強調したのだ。



惨事の衝撃がまだ癒えていない時期だった。ましてＳ号は最大乗船人数が９２１人で、セウォル号の２倍規模だった。キム氏は船会社に対し、乗客と乗員の安全教育が必要だと力説したとも言った。大型旅客船の船長として当然持つべき責任感だった。実際、Ｓ号は小さな故障はあったが人的被害を起こす事故はなかった。



キム氏が当時インタビューにまで応じた理由は、セウォル号船長のイ・ジュンソクの存在だったのだろう。イ・ジュンソクは惨事発生時、乗客に退船命令を出さなかった。犠牲者の脱出をためらわせた「そのまま待機せよ」という放送もその時出た。それだけではない。セウォル号が海に沈んでいく瞬間、イ・ジュンソクは船から脱出した。手荷物の過積や安全不感症、乗組員らの救助放棄が重なった結果は、周知の通り３０４人の死だった。



時間は記憶を薄れさせる。しかし、その記憶を手放してはならない人もいる。安全を担う者はなおさらだ。ところがセウォル号に言及してまでインタビューに応じたキム氏の脳裏には、少なくとも１９日夜にはセウォル号惨事の記憶がなかったようだ。彼はその時、全羅南道新安郡（シンアングン）の鵲島（チャクド）に２６７人の乗客を乗せて座礁したクイーンジェヌビア２号の船長だった。



事故が起きた狭い海峡では、安全のため自動操縦装置を使わないのが原則だが、クイーンジェヌビア２号は手動運航を行わず、結果として座礁した。警察はキム氏が事故当時、操舵室ではなく船長室で休憩していたとみて、事前拘束令状を申請した。キム氏は「胃腸障害で一時席を外した」と話したが、乗員たちは彼が１０００回余の航海の間、操舵室に現れたことがないと証言している。キム氏だけではなかった。一等航海士は「船を自動に設定してニュースを見ていた」と言った。ひとりで舵を握っていた操舵手は、船が鵲島に向かう瞬間に方向を変えなかった。



捜査で事実関係を確認する必要はあるものの、事故発生後、案内放送が遅れて出たという複数の証言まである。多くの乗組員が役割を果たせなかった状況が浮き彫りになっているのだ。安全不感症はセウォル号を経験しても大して変わらなかった。



クイーンジェヌビア２号の乗組員が忘れていたセウォル号の教訓は、逆説的に１９日夜、多くの人々にセウォル号を思い起こさせた。クイーンジェヌビア２号に乗っていた乗客だけでなく、ニュース速報に接した多くの国民が、２０１４年４月１６日午前の記憶を反芻した。幸い惨事には至らなかった。それでも、この社会で安全を担う一部の者がセウォル号を忘れていたことは明らかになった。



おそらく「私は惨事の記憶があまりに鮮明で、その教訓は忘れていない」という人もいるだろう。そうした人にはキム氏のインタビューの一節を伝えてほしい。彼も翌年のインタビューで、惨事当時の状況をはっきり覚えていると語っていた。キム氏が乗っていた船は、セウォル号が沈没していた瞬間、同じ海にいたからだ。彼は「（セウォル号との距離は）遠いが、乗客らを救いに行かなければと無線に耳を傾けたところ、先に到着した周辺の船舶から『（救う）人がいない』という内容を聞いた」と言い、痛恨の思いを吐露した。１１年という歳月は、セウォル号の乗客を救おうとした人々まで忘却へと沈めつつある。

