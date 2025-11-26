化粧品原料から容器・包装材まで…「Ｋビューティー」ブームでＭ＆Ａが３兆ウォン超

世界的にＫビューティーの人気が高まる中、今年、韓国国内化粧品関連のＭ＆Ａの規模が３兆ウォンを超えている。これは８年ぶりの最大規模で、ブランド中心のＭ＆Ａを超え、容器・包装や美容医療機器、化粧品の受託開発生産（ＯＤＭ）へと取引領域が拡張している。２５日、中小企業向けＭ＆ＡアドバイザリーのＭＭＰによると、今年１～１０月に国内化粧品業界で成立したＭ＆Ａは２１件で、取引額は３兆１７５６億ウォンと集計された。昨年の２兆５８１８億ウォン（１８件）に比べ２６．９％増の規模で、２０１７年の３兆３３１２億ウォン以来、８年ぶりに３兆ウォンを超えたことになる。今年の業界Ｍ＆Ａの最大の特徴は、取引の重心がブランドから離れ、容器・包装材から特殊原料、美容医療機器、ＯＤＭに至るまで美容分野全般へと拡張している点だ。単に人気ブランドを買い取る戦略を超え、Ｋビューティー生態系の基礎体力である製造・パッケージング・技術全般を確保しようとする動きが目立つとの分析が出ている。今年最大の取引は、グローバル・プライベート・エクイティファンドであるコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）による三和（サムファ）の買収だ。ＫＫＲは三和を７３３０億ウォンで買収し、単一品目（容器）基準で過去最高額を記録した。１９７７年に設立の三和は、アモーレパシフィック、ＬＧ生活健康など主要ブランドに高級パッケージングを供給してきた韓国国内１位の容器メーカーだ。ブランドと流通プラットフォームを結びつける投資の流れも鮮明だった。基礎化粧品ブランド「ラウンドラボ」を保有するソリンカンパニーがグダイグローバルに６０００億ウォンで売却された。グダイグローバルは、「朝鮮美女」をはじめ「ティルティル」などＫビューティーを代表するインディーブランドを相次いで買収し、グローバル流通ポートフォリオを急速に構築した企業だ。買収されたブランドの海外売上の割合は６０％以上に上る。ケイビューティーホールディングスによる魔女工場（マニョゴンジャン）の１９００億ウォンでの買収も注目を集めた。魔女工場は米アマゾンのスキンケア部門で販売上位を維持している。美容医療機器分野でも大型取引が相次いだ。ＶＩＧパートナーズは、高周波（ＲＦ）ベースのリフトアップ機器「ＣＥＬＬＩＮＥＵ」「スカーレット」「シルファームＸ」を保有するＶｉＯＬを５２１３億ウォンで買収した。ＶｉＯＬは国内外の病院やクリニックで広く使用されている美容医療機器ブランドの一つで、美容医療機器の輸出拡大の流れの中で、その技術的価値が評価されている。色調化粧品のＯＤＭ企業であるＣＮＣインターナショナルは、２８５０億ウォンでアセント・エクイティ・パートナーズに売却された。同社はリップやアイメイクなどいわゆる「ポイントメイク」分野の強者で、ロレアルやエスティローダーグループなどのグローバル顧客を抱え、成長してきた。昨年の国内化粧品の輸出は１０２億ドル（約１５兆ウォン）で、前年より２０．６％増と過去最高。今年上半期（１～６月）には５５億１０００万ドル（暫定）で前年同期比１４．８％増、輸出国は１７６カ国に拡大。Ｋビューティーの輸出好調を背景に、グローバル投資家のＭ＆Ａへの参加が増えている。メリッツ証券のパク・ジョンデ研究員は、「日本や米国に続き、欧州・中東への輸出が増えており、Ｋビューティーのグローバルモメンタムは始まったばかりだ」とし、「ＯＤＭ・容器・流通など、バリューチェーン全体の価値が共に上昇している」と分析した。ナム・ヘジョン記者 namduck2@donga.com