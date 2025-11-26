「ＨＢＭ効果」のＳＫグループ、今年の輸出額１２０兆ウォン突破へ

ＳＫグループは、ＳＫハイニックスの半導体輸出の好調に支えられ、今年初めてグループ輸出額の合計が１２０兆ウォンを超える見通しだ。グローバル巨大ＩＴ企業を中心に人工知能（ＡＩ）インフラの構築競争が激化し、高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）などメモリ半導体の需要が急増したことによるものだ。２５日、ＳＫグループによると、今年１～９月のグループ輸出実績は８７兆８０００億ウォンとなり、前年同期の７３兆７００0億ウォンに比べ約２０％増加した。この傾向が第４四半期（１０～１２月）まで続けば、昨年の年間輸出額１０２兆５０００億ウォンを超え、１２０兆ウォン台に達するというのがＳＫグループの見通しだ。これが実現すれば、グループ史上最大の輸出実績となる。ＳＫグループの輸出額増加を牽引しているのはＳＫハイニックスだ。昨年のＳＫハイニックスの輸出額は５５兆２０００億ウォンで、グループ全体輸出額の５４％を占めていたが、今年１～９月にはその比率が６５％（５６兆７０００億ウォン）まで拡大した。１年間で輸出比率が１０％ポイント以上上昇したことになる。ＨＢＭなどＳＫグループの高付加価値メモリ半導体の輸出は、国全体の輸出にも直接影響を及ぼしている。今年第３四半期（７～９月）の韓国全体の輸出額は１８５０億ドル（約２７２兆４４９５億ウォン）で、関連統計を取り始めて以来最大となっている。このうち、ＨＢＭを含む高付加価値メモリ半導体の輸出額は４６６億ドル（６８兆６２７８億ウォン）に達した。こうした業績改善は、税収の増加にもつながっている。ＳＫハイニックスが今年第３四半期までに納付した法人税は４兆３４４４億ウォンで、前年同期の９４０億ウォンと比べ約４５倍に増加した。営業利益が急増した結果、法人税納付額も増えたためだ。さらに、ＳＫハイニックスの株価は大幅な上昇傾向を示し、有価証券市場の時価総額第２位の企業となった。ＳＫハイニックスの時価総額は２５日終値基準で３７７兆ウォンとなっている。ＳＫグループは「輸出、納税、時価総額などでグループの国家経済への寄与度が高まったのは、崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長が一貫して推進してきた事業構造・財務構造・支配構造などの構造改善の努力の成果だ」と自評した。未来成長事業を発掘し、限界事業を整理する一方、赤字企業の業績を転換させたという。ＳＫの関係者は、「崔会長の指揮の下、ＳＫグループはＡＩ、半導体、エネルギー、バイオなど未来成長事業を中心に投資と雇用を続け、国家経済に寄与している」と述べ、「２０２８年までに国内に１２８兆ウォンを投資し、年間８０００人以上を雇用する予定だ」と話した。イ・ミンア記者 omg@donga.com