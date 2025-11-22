ハリウッド版「イカゲーム」にデヴィッド・フィンチャー監督参加　米メディア報道

ネットフリックスシリーズ「イカゲーム」の米国版制作に、ハリウッドの著名監督デヴィッド・フィンチャー（写真）が参加する見通しであることがわかった。 。２１日、米映画・テレビ産業連合（ＦＴＩＡ）のウェブサイトによると、「イカゲーム：アメリカ（Squid Game: America）」のプロデューサー一覧に、ファン・ドンヒョク監督と並んでフィンチャー監督の名前が記載された。米メディア「コライダー」は、「フィンチャー自身がまだ正式に認めたわけではないが、「イカゲーム」米国版ついては数カ月ぶりとなる具体的な動きだ」と伝えた。フィンチャー氏は映画「ファイト・クラブ」「セブン」「ソーシャル・ネットワーク」などを手がけた世界的な映画監督。ファン監督は昨年１２月の韓国メディアとのインタビューで、「デヴィッド・フィンチャーが本当に好きだ。もし彼がイカゲームの続編を演出するなら非常に楽しみだ」と 語ったことがある 。ＦＴＩＡのウェブサイトによれば、撮影は来年２月２６日からロサンゼルスで開始される予定だ。キャストとしては、「イカゲームシーズン３」の最終話にサプライズ登場した名女優ケイト・ブランシェットの名前が挙がっている。「コライダー」によると、米国版「イカゲーム」に登場するキャラクターは、オリジナルシリーズとは完全に異なる構成になる見通しだという。イ・ジユン記者 leemail@donga.com