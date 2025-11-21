洪明甫の韓国代表　ＦＩＦＡランク２２位でＷ杯抽選会ポット２を確保

「洪明甫（ホン・ミョンボ）号」が、２０２６年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選でで「ポット２」入りを事実上確定させた。韓国は２０日に発表された１１月の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングで前月と同じ２２位だった。洪監督率いる韓国代表は、今月ホームで行われたボリビア（２－０）、ガーナ（１－０）との国際Ａマッチ２試合に連勝し、順位を維持した。北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会は来月６日、米ワシントンのケネディ・センターで行われる。組分けは本大会に出場する４８カ国を、１２カ国ずつ４つのポットに分けて進める。共催国の米国（１４位）、メキシコ（１５位）、カナダ（２７位）と、ＦＩＦＡランキング上位９カ国がポット１に入り、その次に順位の高い１２カ国ずつがポット２～４に順に振り分けられる方式だ。現時点で本大会出場が確定した４２カ国のうち、１１月のＦＩＦＡランキングで２０番目となった韓国は、ＦＩＦＡがランキング順にポットを適用し始めた２０１８年ロシア大会以来、初めてポット２に入った。ポット２には、クロアチア（１０位）、モロッコ（１１位）、コロンビア（１３位）、ウルグアイ（１６位）、スイス（１７位）、日本（１８位）、セネガル（１９位）、イラン（２０位）、韓国、エクアドル（２３位）、オーストリア（２４位）、豪州（２６位）が入る見通しだ。韓国より順位の高いイタリア（１２位）とデンマーク（２１位）は欧州予選で本大会の自動出場権を得られず、プレーオフ（ＰＯ）に回っている。ＦＩＦＡは、イタリアやデンマークがＰＯを突破して本大会に出場する場合、１１月のランキングどおりポット２に入れるのか、それとも順位の低い国々とともにポット４に組み入れるのか、まだ明らかにしていない。しかし、両国がポット２に入っても韓国がポット３に落ちることはない。同じポットの国同士は同じ組に入らないため、韓国はクロアチアやモロッコなどの強豪との対戦を避けられる。一方で「死の組」に入る可能性は残る。ポット３には、欧州予選８試合で１６ゴールを挙げた「怪物」アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）を擁するノルウェー（２９位）や、昨季イングランド・プレミアリーグ得点王モハメド・サラー（リバプール）が率いるエジプトなど、強敵が多数いるためだ。イタリアやデンマークが本大会に進み、ポット４に入って韓国と同組になる可能性もある。鄭允喆 trigger@donga.com