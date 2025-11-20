外国人労働者の賞与未払い、１８２事業所を摘発

外国人労働者に賞与を支払わなかったり、年次有給休暇を与えなかったりした事業所１８２カ所が摘発された。１２３の事業所では外国人労働者への未払い賃金が総額１７億ウォンに達した。雇用労働部（労働部）は今年４月と９月、外国人を雇用する脆弱事業所１９６カ所を対象に集中労働監督を実施した結果、１８２事業所（９３％）で８４６件の労働関係法違反が確認されたと発表した。暴行や差別的待遇が１０カ所、賃金未払い１２３カ所、長時間労働６５カ所、休憩・休日未付与２２カ所などが含まれていた。基本的な労働権を侵害する事例も多かった。外国人であることを理由に賞与を支払わなかったり、年次休暇など適法な休憩時間を与えなかったりするケースが見られた。経営難を理由に賃金を支払わなかったり、法定手当を少なく支給したりする例もあった。長期間、過度に多くの時間働かせていたケースも確認された。外国人労働者への暴行や賃金未払いが多かった事業所については、捜査に着手した。忠清南道（チュンチョンナムド）に所在するある企業は、製品の不良を出したなどの理由で外国人労働者を暴行した。江原道（カンウォンド）の別の企業は、昨年１２月以降、外国人労働者２５人に支払うべき１億１０００万ウォンの賃金を滞納し、是正指示にも応じなかった。労働部は、これらの企業を労働基準法違反の疑いで検察に送致したと明らかにした。イ・ムンス記者 doorwater@donga.com