イスラエル新型「アイアンビーム」　１発５ドル、ドローン迎撃成功率９９.９％

「『アイアンビーム』は現実だ。ＳＦ作品に出てくる話ではない」イスラエルの最新レーザー迎撃システム「アイアンビーム」を生産する国営防衛産業企業ラファエルの関係者は１２日、ハイファ本社を訪れた韓国メディアにこう説明した。同日、ラファエルは自社開発の先端兵器を展示するショーケースルームを外国メディアとしては初めて韓国メディアに公開した。同関係者は「アイアンビームはすでにイスラエル軍で実戦配備が始まっている」とし、「今後、防空網のゲームチェンジャーとして位置づけられることを期待している」と述べた。●アイアンドームよりもコスト面で大幅に効率的アイアンビームはミサイル、無人機（ドローン）、ロケット弾を迎撃するシステムで、これまでイスラエル防空網の中核戦力とされてきた「アイアンドーム」と明確な違いがある。アイアンドームが迎撃ミサイルを発射して破壊する方式であるのに対し、アイアンビームは「高エネルギーレーザー（ＨＰＬ」を照射して相手の攻撃を無力化する。このため、コスト面で大きな利点がある。アイアンドームの迎撃ミサイルは１発あたり最大５万ドル（約７３００万ウォン）の費用がかかり、レーダー戦力や人員などを含めると実質コストは最大１５万ドル（約２億１９００万ウォン）に達するとの分析もある。これに対し、アイアンビームは１回の発射に必要なのは５ドル（約７３００ウォン）前後の電力費のみで、発射回数にも制限がなく無制限に連続発射が可能だとラファエル側は説明した。海外報道によると、ミサイル迎撃の成功率は８６％、ドローン迎撃は９９.９％に達するという。アイアンビームとアイアンドームは相互補完関係にある。悪天候が発生したり、レーザーを照射できない地形では、人工知能（ＡＩ）基盤の指揮統制システムの判断により、アイアンビームではなくアイアンドームが自動で発射される。従来のレーザー兵器の短所もある程度克服したとラファエル側は説明した。長距離の標的にレーザーを照射すると、大気中のほこりや水分によって光が散乱したり屈折したりする。この短所を克服するため、複数のレーザーを一つに束ねて強力なビームを形成する技術、光を針穴のような小さな目標に集中させる技術などを高度化したという。特にアイアンビームの小型モデルである「モバイル」と「ライト」は、歩兵部隊のトラックや装甲車などの移動手段に搭載でき、機動性に優れる。敵の攻撃から味方や戦略資産などを柔軟に守ることができるという。●トランプ大統領主導の「第１段階停戦」後も衝突続くイスラエルがアイアンビームなど現代戦兵器を強化するのは、２０２３年１０月に始まったパレスチナ武装組織ハマスとの戦争が長期化しているためだ。トランプ米大統領の「パレスチナ・ガザ地区和平構想」に基づく第１段階停戦が発効したにもかかわらず、各地で衝突が続いている。実際、１１日にガザ地区から１.３キロ離れたイスラエル南部スデロットを訪れた際には、絶え間なく砲撃音が聞こえた。イスラエル軍関係者は「今もハマスがロケット弾などを使った挑発を続けている」とし、「イスラエルとしては先端防空網の構築と強化に継続して投資せざるを得ない」と述べた。柳根亨 noel@donga.com