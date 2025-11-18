ＣＴ再分析で解明された銘文　５～６世紀伽倻の大刀に「高句麗官人」名

５～６世紀の伽倻（カヤ）の支配層の墓から出土した大刀（写真）に刻まれた文字が、コンピューター断層撮影（ＣＴ）によって新たに明らかになった。国立金海（キムヘ）博物館は１７日、「慶尚南道昌寧郡（キョンサンナムド・チャンニョングン）の校洞（キョドン）１１号墳から出土した象嵌銘文大刀（刀身表面を彫り、金糸をはめ込んで文字を刻んだ大刀）をＣＴで再調査した結果、金糸で刻まれた銘文の文字は『上［部］先人貴常刀』であることが分った」と明らかにした。象嵌銘文大刀の銘文が明確に読み解かれたのは、１９９０年に初めて判読されて以来３５年ぶり。文字の大きさは５～８ミリほどで大変細かく刻まれており、その大部分が欠損していたため、長年にわたり銘文の意味をめぐってさまざまな解釈があった。博物館は今回の研究で、銘文の最初の字を「上」と確定し、６番目の字は「常」である可能性が高いと判断した。２番目の字は文脈上もともと「部」だったが、一部が欠損したものと分析した。博物館のジョン・ヒョス学芸研究士は「高句麗（コグリョ）地域のうち『上部』に所属する『先人』という官位に就いた『貴常』という人物の刀と解釈できる」とし、「５世紀、高句麗の広開土（クァンゲト）王（好太王）が韓半島南部を征伐した政治状況を推測できる遺物だ」と説明した。三国時代に製作された象嵌銘文大刀は、今回の遺物を含めて現存が３点のみ。イ・ジユン記者 leemail@donga.com