最後の埋没者を収容　発生から２００時間、倒壊事故の捜査本格化

蔚山（ウルサン）南区の韓国東西（トンソ）発電・蔚山火力発電所で発生したボイラー塔の倒壊事故をめぐり、最後の埋没者が収容され、救助・捜索作業がすべて終了した。警察と事故当局は、事前の「脆弱化」作業が過度に行われたのではないかなど、事故原因の解明に本格的に着手する予定だ。消防当局によると、事故発生から９日目の１４日午後９時５７分ごろ、倒壊したボイラー塔の残骸から、埋没者７人のうち最後の１人であるキム氏（６２）の遺体が収容された。事故発生から２００時間ぶりである。これにより、今月６日午後に発生した蔚山火力発電所ボイラー塔５号機の倒壊事故による被害者は、負傷者２人、死亡７人と最終的に集計された。埋没者の収容が完了し、惨事の直接原因を明らかにするための捜査にも拍車がかかる見通しだ。作業員らは高さ６３メートルのボイラー塔の約２５メートル地点で、爆破解体時に構造物が崩れやすくなるよう柱や鉄骨を事前に切断する「事前脆弱化」作業を進めている最中に事故に遭った。警察と雇用労働部は、撤去過程で脆弱化作業が過度に行われ、それが倒壊につながったのかを重要な争点とみている。爆破解体の下請けを担当したコリアカコは、今年３月に瑞川（ソチョン）火力発電所の爆破解体の過程でもボイラー塔が倒れない失敗を経験しており、これを意識して無理な脆弱化を行ったのではないかとの疑惑も浮上している。蔚山＝ト・ヨンジン記者 0jin2@donga.com