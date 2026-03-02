２得点演出、２人退場誘発　無得点でも輝いた孫興慜

「スーパー・ソニー」孫興慜（ソン・フンミン、３４＝ＬＡＦＣ）が今季公式戦で５、６本目のアシストを記録し、チームを勝利に導いた。孫興慜は１日、米テキサス州ヒューストンのシェル・エナジー・スタジアムで行われたヒューストン・ダイナモＦＣとのメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）第２節アウェー戦で、後半１１分にマーク・デルガドの先制点を演出。後半３７分にはステフェン・エウスタキオの得点の起点となり、追加点に絡んだ。先月２２日のインテル・マイアミとの開幕戦でもアシストを記録しており、リーグ戦２試合連続で攻撃ポイントを挙げた。２０２６年北中米カリブ海連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）チャンピオンズカップを含む今季公式戦成績は４試合１得点６アシストとなった。ＬＡＦＣはこの日、２人が退場し９人で戦ったヒューストンを２－０で下し、開幕２連勝とした。退場したヒューストンの２選手はいずれも孫興慜を止めようとしてレッドカードを受けた。一方、パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）の李康仁（イ・ガンイン、２５）は同日、敵地で行われたル・アーブルとのフランス・リーグ１第２４節試合で前半３７分にブラッドリー・バルコラの先制点をアシストし、１－０の勝利に貢献した。勝ち点５７とした首位ＰＳＧは、２位ランスとの勝ち点差を４に広げた。スペイン１部バルセロナの「新星」ラミン・ヤマル（１９）はビジャレアルとの第２６節ホーム戦で３得点を挙げ、４－１の大勝をけん引。１８歳２３０日でハットトリックを達成し、２１世紀のリーガ最年少記録を更新した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com