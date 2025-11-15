米国に渡った「新興寺十王図」７０年余ぶりに帰還

韓国戦争以降、米軍によって持ち出されたものと推定される束草（ソクチョ）市にある新興寺（シンフンサ）の朝鮮（チョソン）時代仏画「十王図」（写真）が７０年余ぶりに本来の場所に戻った。この絵を所蔵していた米国ニューヨークのメトロポリタン美術館（メット）のマックス・ホライン館長は１４日、ソウル市麻浦区（マポグ）のＫＧＩＴセンターで開かれた記者懇談会で「束草市文化財原状回復委員会や新興寺と協力し、貴重な作品を返還できて光栄だ」と語った。１７９８年に全１０点として制作された十王図は、人が死後、冥土で順に出会う十人の王、すなわち死後世界の審判者を描いたもので、仏教の来世観を表す。今回返還された仏画は「第十五道転輪大王図」で、冥土の審判において最後に出会う王を描いている。この王の審判を受けた後、来世でどこに生まれ変わるかが決まる。束草市文化財原状回復委員会と新興寺は２０２３年からメットと協議し実態調査を進め、「十王図」の所在を確認し、昨年１０月に正式な返還要請書を提出した。国外所在文化遺産財団は民間団体支援事業を通じ、委員会とともに今回の「十王図」返還とあわせ、２０２０年に米国ロサンゼルス郡立美術館（ＬＡＣＭＡ）に所蔵されていた十王図６点も取り戻した。同委員会のイ・サンレ理事長は「貴重な文化遺産は、本来あるべき場所にあるとき最も大きな意味をもつ」とし、「残る３点の十王図も戻ってこられるよう、引き続き努力したい」と話した。金民 kimmin@donga.com