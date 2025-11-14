ドイツ生まれの代表ＭＦカストロプ「退場につながるプレーは避ける」

中盤の主力欠場が相次ぐ「洪明甫（ホン・ミョンボ）号」が１４日午後８時、大田（テジョン）ワールドカップ（Ｗ杯）競技場でボリビアと評価試合を行う。ドイツと韓国のルーツを持つＭＦ、イェンス・カストロプ（ボルシア・メンヘングラートバッハ、写真）が韓国ＭＦ陣の新たな「信頼の男」になれるか注目が集まる１３日現在、韓国の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキングは２２位でボリビアは７６位。客観的戦力は韓国が上回るものの、勝利を断言することはできない。最近、主力ＭＦが負傷で相次いで離脱しているためだ。当初、１１月Ａマッチ招集メンバーに名を連ねた黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）と白昇浩（ペク・スンホ、バーミンガム・シティ）は、それぞれ太ももと肩を痛め合流が不発に終わった。パク・ヨンウ（アル・アイン）は９月に膝を大きく負傷し、来年の北中米Ｗ杯出場も難しい状況だ。洪明甫監督は１０日、忠清南道天安市（チュンチョンナムド・チョンアンシ）の韓国サッカー総合センターで取材陣に対し、「サッカーは（ＭＦである）腰が重要だが、Ｗ杯予選を戦った選手たちを使えない。新しい組み合わせを作らなければならない」と複雑な心境を吐露した。豊富な運動量と粘り強い守備が持ち味のカストロプは、中盤で新たな一角を担うとみられている。ドイツ人の父と韓国人の母を持つカストロプはドイツ・デュッセルドルフで生まれた。海外出生の混血選手として初めて韓国男子代表に選ばれたカストロプは、デビュー戦だった９月の米国戦を含め通算Ａマッチ３試合に出場した。これまで主に途中出場（２試合）してきた彼は、ボリビア戦では先発の可能性が高い。カストロプが強い印象を残すには、自身が反則を最小化しつつもスマートに相手ＭＦを制する選手であることを証明する必要がある。最近、所属クラブの試合で反則で退場処分を受け、安定感に欠けるとの指摘を受けてきた。カストロプは先月２５日のバイエルン・ミュンヘンとのドイツ・ブンデスリーガの試合で、キックオフから１９分で激しいタックルをして退場処分を受けた。この影響でメンヘングラートバッハは０－３で完敗した。カストロプはボリビア戦を控え、「（ミュンヘン戦では）タックルの際にミスがあった。代表チームではレッドカードをもらうようなプレーは避ける」とし、「（ボリビア戦で）自分の持ち味を最大限発揮できるよう頑張りたい」と語った。鄭允喆 trigger@donga.com