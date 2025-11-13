Ｃ・ロナウド「来年の北中米Ｗ杯が最後の大会になる」

「スーパースター」クリスティアーノ・ロナウド（４０＝ポルトガル＝アル・ナスル）は、「２０２６年国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）北中米（米国、カナダ、メキシコ）ワールドカップ（Ｗ杯）が自分にとって最後の大会になる」と明言した。英ＢＢＣや米ＣＮＮなどによると、ロナウドはサウジアラビア・リヤドで開かれたサウジ観光庁主催のイベント「ツーライズ・サミット」で行われたインタビューでこう語った。クラブと代表で通算９５３得点を記録しているロナウドは、最近「１～２年以内に引退する」と語っていた。来年のＷ杯が現役引退を意味するのかという質問には明言を避けたが、「２５年間このゲームに関わり、多くの記録を残せたことを誇りに思う。今この瞬間を楽しみたい」と話した。ロナウドは欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で５度優勝し、最優秀選手に贈られるバロンドールも５回受賞した。２０１６年にはポルトガル代表を欧州選手権（ＥＵＲＯ）優勝に導いた。しかし、Ｗ杯優勝とは縁がなかった。２００６年ドイツ大会で初めてＷ杯の舞台に立って以来、来年の大会が６度目の出場となる。これまでの最高成績は２００６年ドイツ大会の４強。ＢＢＣは「Ｗ杯の優勝トロフィーは、ロナウドがまだ手にしていない数少ない主要タイトルの一つ」と伝えた。ライバルのリオネル・メッシ（３８、アルゼンチン、インテル・マイアミ）は、２０２２年カタール大会で悲願の優勝を果たした。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com