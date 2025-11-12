今年の英ブッカー賞、サレイの長編「フレッシュ」に

英国作家デイビッド・サレイ（写真）が長編小説「フレッシュ（Flesh）」で今年のブッカー賞を受賞した。１０日（現地時間）、英国ロンドンのオールド・ビリングスゲートで行われたブッカー賞授賞式で、サレイの６作目の長編「フレッシュ」が受賞作に選ばれた。英国文学界で最高権威を持つブッカー賞は、毎年英国とアイルランドで出版された英語小説の中から優れた作品に授与される。２０１６年には韓江（ハン・ガン）氏が「菜食主義者」でブッカー賞インターナショナル部門を受賞したことがある。「フレッシュ」は、ハンガリーの一青年がハンガリーの住宅団地からイラクの戦場、ロンドン上流層の世界へと移りゆく過程を追いながら、人間の欲望・階級・アイデンティティの問題を描いた小説である。サレイは「失敗の影の中でこの小説を構想した」と述べ、「小説は美学的・形式的、さらには道徳的なリスクさえも取ることができる」と受賞所感を語った。韓国系米国人作家スーザン・チェ（Susan Choi）の長編小説『フラッシュライト（Flashlight）』も今年の最終候補６作に含まれたが、受賞には至らなかった。同作は在日コリアンのソクと米国人の妻アン、娘ルイーザが、東アジアの激動期に太平洋を行き来しながら過ごす数十年の歳月を描いた作品である。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com