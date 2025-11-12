ホームズカンパニー、大阪で共有居住施設２カ所を開設

日本の東京・品川、新宿に続き、大阪でも韓国の共有居住企業が新たなコリビング施設を開設する。共有居住（コリビング）企業ホームズカンパニーは１１日、今月中に大阪で２つの新規コリビング拠点（日本橋店、九条店）を開設すると明らかにした。東京の新宿・品川店に続く、日本での３、４番目の拠点だ。コリビング施設とは、寝室などの個人空間を最小化し、キッチン・運動施設・共用ラウンジなどを他の入居者と共有する居住形態を指す。今回の拠点は、日本の資産運用会社プロフィツが運用する資産をホームズが直接運営する形となっている。ホームズカンパニーはこれまで、日本の大手デベロッパーである東急不動産（コンフォリア）、三井不動産（パークアクシス）とも協業してきた。２つの拠点はいずれも家具・家電を完備した「フルファーニッシュド」タイプとして提供する。ペット同伴入居も可能とした。大阪・日本橋店は８２室規模で、ビジネス目的の出張会社員や家族滞在者を対象とする。各部屋は専用面積６３～８８平方メートルに分かれ、月額賃料は最大５６万円（約５３１万ウォン）だ。九条店は１８５室規模で、単身の会社員、ワーキングホリデー滞在者、留学生を対象とする。専用２９平方メートルで月額賃料は最大１６万９千円（約１６０万ウォン）だ。年内に東京・目黒店もオープンする予定だ。イ・チュクボク記者 bless@donga.com