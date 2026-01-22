ノーベル賞のハサビス氏「中国のＡＩ技術、米国に６カ月遅れ」

「１年前にディープシークのＲ１モデルが発表された時の反応は、明らかに過剰だった。彼らはまだ、最先端を超える革新を示したとは言えないと思う」グーグルディープマインドの最高経営責任者（ＣＥＯ）で、ノーベル賞受賞者のデミス・ハサビス氏（写真）は２１日（現地時間）、ブルームバーグ通信とのインタビューでこう語った。「中国の人工知能（ＡＩ）企業は、依然としてシリコンバレー企業の最先端ＡＩに比べて、約６カ月遅れている」とも指摘した。中国のＡＩスタートアップ、ディープシークが高い「コストパフォーマンス」をうたう「ディープシークＲ１」を発表してから１年が経った。この間、ディープシークをはじめ、アリババやムーンショットＡＩなどがＡＩオープンソースの生態系を主導し、力を蓄えてきたが、「革新」という点では物足りないとの評価が出ている。Ｒ１が当初から最先端ＡＩモデルを用いた「蒸留」方式で学習したため、それ以上の性能を備えるのは難しいとの分析がある。蒸留方式は、上位モデルの出力結果を正解として学習する方法で、短期間で高水準の性能に到達できる利点がある一方、上位モデルそのものを凌駕するには限界があるとされる。実際、Ｒ１が公開された２０２５年２月時点では、世界的なＡＩ評価機関「アーティフィシャル・アナリシス」で、オープンＡＩの推論ＡＩモデル「ｏ-１」シリーズに次ぎ、Ｒ１は品質面で上位に位置した。しかし、今年１月時点では「チャットＧＰＴ５.２」「クロード・オーパス ４.５」「ジェミニ３プロ」などに後れを取り、「ディープシークＶ３.２」はトップ１０圏外に押し出された。近年のＡＩ開発の潮流が、「コストパフォーマンス」重視から「スケーリング法則」が支配する方向へ移りつつあるとの見方もある。ソウル大学ＡＩ研究院のイ・ジェウク院長は「スケーリング法則に基づき、より多くの計算とデータを投入して性能を高める手法が主流になっている」とした上で、「２０３０年まではこの流れが続くだろう」との見通しを示した。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com