家族が食べる鍋料理に「清掃用洗剤」混入　４０代の夫を逮捕

妻が子どもの前で酒をよく飲むという理由で、家族の食べる鍋料理にこっそり工業用洗剤を入れた４０代の男が警察に逮捕された。京畿道城南市（キョンギド・ソンナムシ）の盆唐（プンダン）警察署は４日、特殊傷害未遂の容疑で、イ氏（４２）を逮捕して調べていると明らかにした。イ氏は前日午後１１時３０分ごろ、城南市盆唐区柏峴洞（ペクヒョンドン）の自宅で、家族が食べる鍋料理にタイル清掃用洗剤を入れた疑いがもたれている。この洗剤は浴室タイルの清掃などに使われる製品で、スプレー式容器に入っていたという。妻は「夫が料理に何かを入れたようだ」と警察に通報し、出動した警察が現場でイ氏を現行犯逮捕した。妻は、夫が鍋料理に何かを混ぜる様子が家庭用インターネットカメラ「ホームカム」に撮影されているのを見つけ、食べる前に通報した。妻は警察に対し「以前から料理の味がおかしいことが何度かあり、吐き気を催したこともあったのでホームカムを設置した。夫は過去にも同様の犯行をした可能性がある」と供述した。取り調べでイ氏は、「妻が子どもの前でよく酒を飲むので腹が立ってやった」「鍋料理に洗剤を入れたのは事実だ」と供述し、犯行の一部を認めた。夫妻には１０歳未満の子どもが１人いる。イ氏には家庭内暴力で通報された前歴はないという。城南＝イ・ギョンジン記者 lkj@donga.com