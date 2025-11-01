ＡＩ・ロボットの心臓、金があっても手に入らないNVIDIA「ブラックウェル」

エヌビディア（NVIDIA）の最新グラフィック処理装置（ＧＰＵ）２６万枚の供給は、ＧＰＵ不足で人工知能（ＡＩ）の発展が停滞していた韓国産業界に新たな息吹をもたらすとみられる。特に政府主導で進める「ソブリン（主権）ＡＩ」をはじめ、様々な民間ＡＩ産業に活力を吹き込み、韓国のＡＩ競争力が一段と跳躍すると期待されている。NVIDIAのＧＰＵは、世界的な「ＡＩブーム」で品薄現象を起こしている。ＡＩ用ＧＰＵは、１枚あたり１億ウォンに達するほど高価で、金を払って注文しても数か月間待たなければならないのが現状だ。生産量は限られている一方で、オープンＡＩやグーグル、アマゾンなどの巨大ＩＴ企業が大量に購入するためだ。米政府が、対中国抑止など安全保障上の理由で輸出を統制している影響も大きい。韓国はこれまで、ＡＩインフラへの投資が不十分で、ＧＰＵの量が絶対的に不足していた。企業だけでなく政府や大学でもＡＩを研究開発するインフラ自体が確保されておらず、先端産業でのグローバル競争力が後退する懸念が高まっていた。海外の巨大ＩＴ企業は少なくとも数万枚、多ければ数十万枚のＧＰＵを保有しているが、韓国は２０２３年末時点で官民合わせても２０００枚に過ぎなかった。韓国政府および企業のＡＩ能力を合わせても、海外の巨大ＩＴ企業１社にも及ばない状況だ。韓国はすでに「第１ラウンド」のＡＩファンデーションモデルで出遅れたが、フィジカル（物理）ＡＩや推論型ＡＩに発展する現段階は、グローバル主導権を握る最後の「ゴールデンタイム」との指摘がある。NVIDIAのＧＰＵをはじめとするＡＩチップは、近年ＡＩがロボットや自動運転、先端医療など日常生活に応用され始め、自ら思考し判断する推論まで行うようになったことで、第２の好況期を迎えている。韓国は今回の大規模なＧＰＵの確保で、ＡＩでの反転の機会をつかむことになった。何より今後、韓国政府が韓米中の「ＡＩ三大強国」を目標に推進するソブリンＡＩ事業に拍車がかかるだろうと期待される。政府は８月、ネイバーやアップステージ、ＳＫテレコム、ＮＣ ＡＩ、ＬＧ ＡＩ研究院の５チームを選定し、独自のファンデーションモデルの開発に着手している。さらにNVIDIA・ＧＰＵの注文が増えれば、三星電子やＳＫハイニックスのメモリ半導体の業績にも好影響を及ぼすと期待される。NVIDIAが韓国に供給するＧＰＵ「ブラックウェル」のモデルには、両社の高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）３Ｅが搭載される。将来、次世代ＧＰＵ「Ｒｕｂｉｎ」に搭載されるＨＢＭ４の供給拡大の可能性もある。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com