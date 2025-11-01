ジェンスン・ファン氏、韓国とＡＩ同盟　先端チップ２６万枚供給

米半導体大手エヌビディア（NVIDA）が、韓国政府および企業に対し人工知能（ＡＩ）向け高性能グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）２６万枚を供給する。韓国のＡＩ競争力の最大の弱点とされてきたＧＰＵ不足を解消し、官民一体で進める「ソブリン（主権）ＡＩ」事業が本格的に加速するとみられる。NVIDAは３１日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）最高経営者（ＣＥＯ）サミットが開かれた慶尚北道慶州（キョンサンブクト・キョンジュ）で、韓国政府、三星（サムスン）電子、ＳＫグループ、現代（ヒョンデ）自動車グループ、ネイバークラウドに対し、自社の最新ＧＰＵ「ブラックウェル」を計２６万枚供給すると発表した。ブラックウェルは現在NVIDAが販売中の最新型ＧＰＵで、世界的な「ＡＩブーム」により需要が急増し、品薄状態となっている。政府関係者は、「NVIDAのＧＰＵは１枚あたり約１億ウォンで、総額は少なくとも２０兆ウォンを超える規模」と言い、「国内のＡＩ能力強化や人材育成にも寄与することが期待される」と話した。NVIDAは「これにより韓国が保有するＡＩ向けＧＰＵは６万５０００枚から３０万枚超へ大幅に増える。韓国が世界的なＡＩ強国へと飛躍する足掛かりになる」と強調した。ＧＰＵ不足でソブリンＡＩの推進に苦戦してきた韓国は、今回の大規模供給によりＡＩ競争力強化を加速させる好機を得た。NVIDAは世界のＧＰＵ市場の９０％以上を占める。２６万枚のうち政府分は５万枚で、ＡＩ基盤モデルの開発やＡＩインフラ構築に活用される予定だ。基盤モデルとは、チャットＧＰＴやジェミナイなど生成ＡＩをはじめすべてのＡＩの根幹となるシステムであり、ＡＩ競争力を左右する核心だ。三星電子、ＳＫグループ、現代自動車グループはそれぞれ５万枚、ネイバーは６万枚を導入し、各社の事業競争力強化を図る。ＫＡＩＳＴＡＩ研究院のユン・グクジン副院長は「韓国が今後、安定的にＧＰＵを確保できるというのは非常に朗報だ。ＧＰＵ供給が十分になれば、半導体、ＡＩ、バイオなど多様な分野で研究の幅を広げ、挑戦できる技術も大きく増える」と評価した。李在明（イ・ジェミョン）大統領は同日、NVIDAのジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）と会見し、「NVIDAがＡＩ革新のスピードを担っているとすれば、韓国はそのスピードを活用し、革新の正しい方向を示せる最適のパートナーだ」と言い、「本日協議された協力案が韓国のみならず国際社会にも実質的に貢献できるよう支援を惜しまない」と述べた。パク・ヒョンイク記者 慶州＝パク・ジョンミン beepark@donga.com