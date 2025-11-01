人工知能の時代にも詩を求める芸術家たち



バンド・サヌルリムのキム・チャンフン氏が来月、生涯初の単独公演を行う。サヌルリム三兄弟の次男で、ボーカル兼ベーシストだったキム氏の公演で、サヌルリムの曲はわずか２曲、「回想」と「独白」のみ。残りはキム氏がこの５年間で作った「詩の歌」１０００曲から２１曲を厳選したものだ。



「詩の歌」という言葉からも想像できる通り、この公演はロックバンドのように立って体を揺らして聴く形式ではない。会場となるコアム・アートホールは、１４４席規模のクラシック演奏ホールである。キム氏は、コンサートを大きく３部構成とし、途中で拍手をしない形式にしたいと考えているという。



「曲ごとに拍手をすると集中が散るので、観客が歌詞に集中し味わえる機会になればと思います」



キム氏が５年前、チョン・ヒョンジョンの詩「訪問者」を読んだ後、毎日韓国語の詩１編に音楽を付けて作った「詩の歌」には切実さがある。サヌルリムは、１９７７年から１９９７年までに１３枚のアルバムを発表し、当時の若者文化に大きな影響を与えた。「回想」「独白」「私の心は荒野」「山のおじいさん」などの代表曲や、サンドペブルズの「俺はどうしよう」、キム・ワンソンの「今夜」も彼の曲である。



しかしキム氏は大学卒業後、北米に移住し３０年間、事業や会社員として生計を立てた。１０年前に帰国したキム氏は、「自分の意志で自分を構成できる時間が残り少ないという焦りを感じた」と語る。会社員や事業家ではなく、「自分のアイデンティティ」を探そうとする切実さが詩を求めさせたという。



昨年、米ニューヨーク・メトロポリタン美術館で大型インスタレーション作品「翻訳された陶磁器」を発表した美術家イ・スギョン氏も、４月から毎日詩を書いている。壊れた陶器や金箔の石のように言葉を持たない物体で自身の物語を語ってきたイ氏は、毎日白紙に思いつくことを鉛筆で書く。文法や表現の正確さは気にせず、即座に書く。こうすることで、泉のように溢れ出した思考を振り返り、心を逆追跡できるのだという。そしてイ氏は「人工知能の時代」に言及した。



「最近は長い文章を読まなくなったせいか、言葉がどんどん短くなっており、チャットＧＰＴを使ってみても、何でも便利さを優先して角が取れた、丸い言葉になってしまうんですよね。だからこそ、詩を書くことがより重要です。個人が光る個性として生き残らなければ、知らないうちにアルゴリズムに流されて消えてしまうという危機感があります」



イ氏が毎日詩を書くことで行っていることも、自身の「心」に出会うことだ。



興味深いのは、この二人のアーティストが本業として詩を書いているわけではないにもかかわらず、完璧主義を手放し、詩を通して歌を作ったり自ら書いたりして、日々自分自身を観察し続けているという点だ。日々すべてのことが急速に変わる今、芸術家たちは自らの心の奥深くを見つめ、新たな何かを期待している。イ氏は１日に開幕する台北ビエンナーレで、自作の詩を朗読する。キム氏は、「詩の歌」を味わう観客に何を感じてほしいのだろうか。



「私は過去の時間に後悔が多い人間です。そのような心を率直に込めた「詩の歌」が、一筋の慰めになればどれほど幸いでしょう。見えるものが全てではありません。あなたが経験する悲しみや痛みは誰もが持つものです。生きてみて、そうだとわかりました」

