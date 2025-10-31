孫興慜のＬＡＦＣ、秋のサッカー好スタート

プロ舞台２度目の優勝に挑む孫興慜（ソン・フンミン、３３・ＬＡＦＣ）が、「秋のサッカー」初戦の勝利に力を添え、気分の良い第一歩を踏み出した。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）は３０日、オースティンとのＭＬＳカッププレーオフ（ＰＯ）１回戦（３戦２勝制）第１試合のホームゲームで２－１と勝利した。ＭＬＳレギュラーシーズンで９号ゴールを挙げた孫興慜は攻撃ポイントを追加できなかったものの、後半３４分、ネイサン・オルダス（２１・エルサルバドル）の決勝ゴールに関与し、勝利に貢献した。ＬＡＦＣは前半２０分、ライアン・ホリングスヘッド（３４）の低い地面クロスが相手守備選手の足に当たりゴールに吸い込まれる幸運なオウンゴールでリードした。その後も強い前線プレスを基盤に絶えずゴール前を攻めたが、相手ＧＫの連続セーブに阻まれ追加点は奪えなかった。後半１８分にはオースティンのＭＦジョン・ギャラガー（２９・アイルランド）に同点ゴールを許した。解決者として立ったのは孫興慜だ。後半３４分、中盤でボールを受けた孫興慜はペナルティエリアまで自ら運び、左に走り込むデニス・ブアンガ（３１・ガボン）にパスを送った。ブアンガの右足シュートは相手ＤＦに当たり流れると、ゴール前に走り込んだオルダスが足を当てて決勝ゴールを決めた。アシストには記録されなかったが、孫興慜の貢献は明らかだった。孫興慜は後半アディショナルタイムに交代でピッチを退いた。この日、ブアンガとともに「ツートップ」で先発した孫興慜は、枠内シュート２本、チャンス創出７回などを記録しチームの攻撃を牽引した。サッカーデータ専門メディア「FotMob（フットモブ）」は孫興慜に両チームを通じて最高の８．１点を付け、試合最優秀選手の「プレイヤー・オブ・ザ・マッチ」に選出した。ＭＬＳはＸに「常に存在感を示す」と投稿した。初戦に勝利し有利な状況を得たＬＡＦＣは、３日、アウェーでオースティンとの第２戦を行う。３戦２勝制で行われる１回戦とは異なり、その後のカンファレンス準決勝、決勝、優勝決定戦はいずれも一発勝負である。一方、同日、ＭＬＳ選手協会（ＭＬＳＰＡ）が発表した２０２５年年俸ガイドによると、孫興慜は基本給１０３６万８７５０ドル（約１４８億円）を受け、ＭＬＳ２位に入った。１２００万ドルを受け取る「サッカーの神」リオネル・メッシ（３８、インター・マイアミ）に次ぐ２位。基本給に年間換算の契約金、マーケティングボーナスなどを加えた年間平均保証報酬は１１１５万２８５２ドルとなる。ＬＡＦＣの総支出額が３０００万ドルを少し上回ることを考慮すると、孫興慜が受け取る金額はクラブ全体支出の約３分の１を占めることになる。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com