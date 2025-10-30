トランプ大統領への贈り物、「金冠作りに毎日１０時間、天馬塚金冠のオーラ再現にも努力」

「これまで作った『天馬塚金冠』だけで１００個を超えますが、国家元首のための金冠は私も初めてでした」２９日、慶尚北道慶州市（キョンサンプクト・キョンジュシ）の国立慶州博物館で行われた韓米首脳会談で、李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ米大統領に「新羅（シンラ）天馬塚金冠」の模型を贈った。金冠を制作した金属文化遺産複製専門家、キム・ジンベさん（６３）は同日、東亜（トンア）日報の電話取材に対し、「息子（ジュンヨンさん）と朝から毎日１０時間、休みなく作った」と話した。キムさんによると、外交部が金冠複製品の制作を依頼したのは今月１０日。韓米首脳会談まで２０日余りしかない時点だったという。「突然電話が来て、『トランプ大統領に贈る新羅金冠の複製品を急いで作ってほしい』と言われた」と話した。制作を依頼された金冠は、現存する新羅金冠６点の中でも最も大きく美しいとされる天馬塚金冠（国宝）で、新羅第２２代王・智証王が使用したと推定される。高さ３２.５センチ、頭帯の周囲６３センチの大冠だ。キムさんは鍍金した銅板を切り、頭帯や「出」字形の装飾を作り、華やかに輝く垂飾３８０個と青色の勾玉５８個も手作りした。「銅板を薄く叩いて切り、直径１センチの垂飾りを作った後、鍍金した鉄線に通してねじり、本体に一つ一つ固定しました。もし金冠全体を純金で作ったら制作費は約３億ウォンかかったでしょう」キムさんは名匠だった父、キム・インテさんの技を受け継ぎ、１９８０年代から金属工芸の道を歩んできた。２００８年には国立中央博物館の依頼で、皇南（ファンナム）大塚北墳分から出土した金冠や金製腰帯１０点を制作し、海外博物館の韓国展示室にも送った。数々の経験を持つベテランだが、国家遺産の複製作業は緊張の連続だという。「この仕事を４０年以上やってきましたが、単なる美術品を作る時とは心構えが全く違います。歴史が宿る遺産ですから、誤差なく同じものに、オーラまで表現したいと努力しています」イ・ジユン記者 leemail@donga.com