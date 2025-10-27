韓国企業で初　現代建設、米原発４基の設計契約

現代（ヒョンデ）建設が、米国の大型原子力発電所建設の基本設計を担う。総事業費が７００兆ウォンに達する大規模なエネルギープロジェクトに参画することになる。現代建設は２６日、「２４日、ソウル鍾路区（チョンノグ）の本社ビルで、エネルギー開発事業者のフェルミ・アメリカと、『複合エネルギーおよび人工知能（ＡＩ）キャンパス』内の大型原発４基の建設に関する基本設計業務契約を結んだ」と明らかにした。米国内での大型原発設計の業務契約は、韓国建設会社として初めてだ。複合エネルギーおよび人工知能キャンパスとは、フェルミ・アメリカが米テキサス州郊外の約２１１９万平方メートルの敷地に造成する民間電力網団地だ。大型原発４基、小型モジュール炉（ＳＭＲ）、太陽光など計１１ＧＷ（ギガワット）規模の電力供給インフラを構築し、超大型ＡＩデータセンターの運営に活用する計画だ。今回の契約により、現代建設は大型原発４基の敷地配置計画の策定と冷却方式の検討、予算および工程算出などの基本設計を担当する。現代建設は「来年上半期（１～６月）には、ＥＰＣ（設計・調達・施工）契約の締結に向けた協議を続ける」としている。イム・ユナ記者 imyou@donga.com