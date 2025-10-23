デビュー３０年クライングナット「インディ仲間の希望に」

「３０年をインディ・ミュージシャンとして生きてきました。インディ・ミュージックを夢見る仲間たちに少しでも希望を届けたいです」デビュー３０周年を迎えた第一世代インディバンド「クライングナット」は、積み重ねてきた年月がエネルギーになったかのようだった。彼らは２２日午後、ソウル・麻浦区（マポグ）の弘大（ホンデ）ＫＴ＆Ｇ想像マダンで記者会見を開き、「２５日から来年１月３１日まで、３０周年記念特別展示『馬よ走れ』と連動した公演を行う」と発表した。展示は予約で無料観覧が可能で、展示と連動した公演は有料で予約できる。１９９５年、弘大のライブクラブ「ドラック」で誕生したクライングナットは、時代が三度変わる間に韓国インディシーンを牽引する「兄貴分バンド」となった。「馬よ走れ」「夜が深いね」「明洞コーリング」など、これまでのヒット曲は枚挙にいとまがない。小・中・高校の同級生であるパク・ユンシク（４９・ボーカル、ギター）、イ・サンミョン（４９・ギター）、イ・サンヒョク（４９・ドラム）、ハン・ギョンロク（４８・ベース）のデビューメンバーに、２集からキム・インス（５１・キーボード）が加わり、今までメンバー変更なしでバンドを守り続けている。ハン・ギョンロクは「クライングナットは庭で手入れされず、咲きたいように咲く『野生花』のような存在です。３０年間やってきて、爆発的な成功とは言えませんが、家庭を持ち、子どもが成人するまで一つの時代を生きてきたという意味があります」と語った。キム・インスは「インディはいつも萎縮した状況の中でも発展し続けると信じている」と話した。クライングナットを象徴する代表曲「馬よ走れ」は現世代にもなお大きな響きを持つ。イ・サンミョンは「この曲は冒頭で世間の求める話（小言）を並べ、その後『黙れ』につなぐ構成です。今も小言は変わらないので、若い世代も聴いているのだと思います」と語った。展示ではクライングナットだけでなく、インディバンドの歴史も振り返る構成となっている。入口はライブクラブ「ドラック」を再現した空間で、メンバーが直接グラフィティを施したという。また、直筆楽譜など未公開所蔵品やアートワークを通じ、クライングナットの歴史を多層的に感じられる。展示期間中、想像マダン弘大ライブホールでの公演も行われ、キムチャンワン・バンド、ザンナビ、チャン・ギハ、キム・スチョルらが参加する。「クライングナットだけでなく、インディも３０周年です。韓国インディ史に捧げる贈り物のようなものです。来年は『赤い馬』の年なので、しっかり走らないといけませんね」と話した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com