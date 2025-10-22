未来航空交通・艦艇用エンジン　Ｋ防衛産業、ＡＤＥＸで相次ぐＭＯＵ

過去最大規模で開かれている２０２５ソウル国際航空宇宙・防衛産業展示会（ＡＤＥＸ）で、国内外の防衛産業企業による共同開発や企業間の覚書（ＭＯＵ）締結が相次いでいる。ノウハウと技術力を共有し、新規事業開発の効率を高める狙いだ。大韓航空は２１日、米国の都市航空交通専門企業「アーチャー・アビエーション」と未来航空交通（ＡＡＭ）モデルの共同開発に関するＭＯＵを締結したと発表した。両社の技術力を結集して、防衛および政府事業分野で活用可能な電動垂直離着陸機（ｅＶＴＯＬ）を開発するという。ハンファ・エアロスペースも同日、米ＧＥエアロスペースと艦艇用ガスタービンエンジンパッケージを共同開発する内容のＭＯＵを締結した。エンジンパッケージとは、燃料・冷却・制御装置などを統合し艦艇エンジンに装着するモジュールで、これまでは大部分を輸入に依存してきた。両社はこのエンジンパッケージを国産化し、韓米両海軍の艦艇などに供給することを目指している。韓国航空宇宙産業（ＫＡＩ）はＬＧ電子と共同で、次世代航空シミュレーターに適用する映像システムを開発することを決めた。同社は欧州の航空機メーカー、エアバスとも、航空宇宙全分野で協力する内容のＭＯＵを締結した。李沅柱 takeoff@donga.com