「柳賢振マッチ」となったＷＳ、ブルージェイズ対ドジャースで対決

２０２５年の米大リーグ・ワールドシリーズ（ＷＳ）は「柳賢振（リュ・ヒョンジん）シリーズ」として開催される。柳賢振（３８・ハンファ）が米国で所属した２チーム、トロント・ブルージェイズ（２０２０〜２０２３年シーズン）とロサンゼルス・ドジャース（２０１３〜２０１９年シーズン）が、今季の大リーグ王座をかけて対決する。両チームがポストシーズン（ＰＳ）で対戦するのは初めて。ブルージェイズは２１日、本拠トロント・ロジャースセンターで行われたアメリカンリーグ優勝決定シリーズ（ＣＳ、７戦４勝制）の最終戦となる第７戦で、ジョージ・スプリンガーの逆転３ラン本塁打で４－３の逆転勝利を収めた。スプリンガーは１－３とリードを許した７回裏１死２、３塁の場面で登板したエドゥアルド・バサルドの２球目シンキング・ファストボールを捉え、左翼越えに運んだ。１番・指名打者で出場したスプリンガーは、１回裏の初打席で四球を選んだ後、６番ドールトン・バーショの安打でホームを踏むなど、チームの全得点に絡んだ。ブルージェイズが「フォール・クラシック」と呼ばれるＷＳに進出するのは１９９３年以来、３２年ぶり。１９７７年に創設されたブルージェイズは、１９９２と１９９３年の２シーズン連続でＷＳを制覇しており、今年のＰＳで史上３度目の優勝に挑む。ア・リーグ優勝決定シリーズの最優秀選手（ＭＶＰ）には、シリーズ７試合で２６打数１０安打（３本塁打）、打率．３８５を記録したブラディミール・ゲレーロＪｒ．が選ばれた。ゲレーロＪｒ．は今ＰＳで打率．４４２（４３打数１９安打）、６本塁打、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１．４４０と圧倒的な打棒を振るった。一方、創設後初のＷＳ進出を狙ったシアトル・マリナーズは、スプリンガーの一発で無念のまま秋の舞台を去った。マリナーズはシリーズ中、３勝２敗とリードしていたが、第６、第７戦を連続で落とし、最終的に逆転を許した。ブルージェイズと同じ１９７７年創設のマリナーズは、大リーグ３０球団の中で唯一ＷＳの経験がない。ブルージェイズは２５日から、ナショナルリーグ王者で昨年のＷＳ覇者のドジャースを相手に、７戦４勝制のＷＳを戦う。ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで今季Ｍ大リーグ全体勝率１位（０．５９９）のミルウォーキー・ブルワーズを４戦全勝で破り、早々とＷＳ進出を決めた。昨年に続く２年連続のＷＳ制覇を狙うドジャースは、ブルージェイズとの過去の対戦成績で１９勝１１敗、今季対戦成績では２勝１敗とリードしている。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com